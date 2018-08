Langsam aber stetig steigt die Zahl an Elektroautos in Österreich. Voriges Jahr waren immerhin 1,5 Prozent der Neuanmeldungen "elektrisch". Eine aktuelle Auswertung von AutoScout24 für Österreich zeigt nun die zehn beliebtesten gebrauchten Modelle. Für die muss man zum Teil auch gar nicht so tief in die Tasche greifen. Das Ranking bezieht sich auf die Suchanfragen auf dem Online-Portal und unterscheidet sich stark von den aktuellen Neuzulassungen. Denn die beiden meistverkauften (neuen) Elektroautos in Österreich im ersten Halbjahr 2018 - der VW e-Golf und der Renault Zoe - schaffen es gar nicht in die Top 10 bzw. landen sehr weit hinten. Und auch der meistverkaufte Stromer Europas, der Nissan Leaf, landet nur auf dem letzten Platz.

BMW i3 führt Such-Ranking an

Erster in den Top 10 - ermittelt auf Basis von Seitenaufrufen und Kontaktaufnahmen von April bis Juni 2018 - wurde auch das teuerste Auto des Rankings: der BMW i3 (Storybild) mit 300 km Reichweite um durchschnittlich 35.000 Euro. Bei den Neuzulassungen war der bayrische Stromer heuer bisher das drittbeliebteste Elektroauto in Österreich. Dahinter folgt beim Gebrauchtwagen-Ranking der kleine Renault Twizy um durchschnittlich gut 6.500 Euro mit 80 km Reichweite. Dritter ist der Kia Soul, der im Durchschnitt um 28.500 Euro (250 km) zu haben ist.

Hersteller/Marke und Modell Durchschnittspreis

BMW i3 35.013 € Renault Twizy 6.748 € Kia Soul 28.550 € Smart fortwo 14.310 € Peugeot iON 12.189 € Volkswagen e-Up! 19.832 € Citroen C-Zero 13.629 € Renault ZOE 15.714 € Mitsubishi i-MiEV 12.956 € Nissan Leaf 25.979 €

Weitere Platzierungen

Auf den Plätzen bis 10 folgen der Smart fortwo EQ (14.300 Euro), Peugeot iOn (12.200), Volkswagen e-Up! (19.800), Citroen C-Zero (13.600), Renault ZOE (15.700), Mitsubishi I-MiEV (12.950) und der Nissan Leaf (26.000).

