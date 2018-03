Am Sonntag geht der 88. Genfer Autosalon zu Ende. Fast alle großen Autohersteller waren vertreten und zündeten ein großes Neuheiten-Feuerwerk. Alle Infos zu den Europa- und Weltpremieren haben wir auf einer großen Special-Seite zusammengefasst. Insgesamt rechnen die Veranstalter bis zum 18. März mit rund 700.000 Besuchern.

Hostessen

Neben den Auto-Neuheiten locken auch die hübschen Hostessen die Massen an. Kein Wunder, schließlich sind sie echte Augenweiden, die die neuen Autos erst so richtig in Szene setzen. Manche behaupten sogar, die eigentlichen Stars auf Auto-Ausstellungen sind nicht die präsentierten Fahrzeug-Neuheiten und futuristischen Concept Cars, sondern die Messe-Girls. In unserer Diashow sehen sie die hübschesten Hostessen des Genfer Autosalons 2018:

Diashow Genfer Autosalon 2018 - die Girls © APA Neben den Auto-Neuheiten locken auch die hübschen Hostessen die Besucher an.