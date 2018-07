Die meistverkauften Autos in Österreich

Der bisherige Boom bei den Neuzulassungen im Jahr 2018 setzte sich auch im Juni fort. Damit gab es im 1. Halbjahr dieses Jahres insgesamt ein ordentliches Plus. Laut den offiziellen Zahlen der Statistik Austria vom Dienstag nahmen die Neuzulassungen von Pkw von Jänner bis einschließlich Juni 2018 um 3,4% auf 192.861 Stück zu.

Benziner am Vormarsch

Der Trend weg vom Diesel setzt sich auch in Österreich fort. Während die Benziner mit 104.356 Autos einen Marktanteil von 54,1 Prozent erreichen, kommen die Selbstzünder "nur" mehr auf 41,5 Prozent (79.995 Stück). Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist dieser Wert aber nach wie vor hoch. Heimische Dieselfahrer lassen sich von der aktuellen Diskussion also nicht ganz so stark verunsichern wie jene aus den Nachbarländern. Bei den Elektroautos gab es erneut einen starken Anstieg. Dennoch kommen die Stromer mit 3.088 Stück nach wie vor nur auf einen geringen Marktanteil (1,6 Prozent).

VW-Konzern dominiert Marken-Ranking

Bei den Marken konnte der Volkswagen-Konzern seine dominante Stellung weiter ausbauen. Erstmals in einem ersten Halbjahr kommen die drei top-platzierten Marken in Österreich von Europas größtem Autobauer. VW bleibt unangefochten an der Spitze, dahinter folgen Skoda und Seat. Die Top 10 werden von Opel, Renault, Ford, BMW, Hyundai, Audi und Mercedes komplettiert.

Top 20 Modelle

Da der VW-Konzern vier Marken unter den Top 10 hat, ist es auch keine allzu große Überraschung, dass das Modell-Ranking von dem Unternehmen dominiert wird. Rang 1 bis 3 sichern sich die VW-Modelle Golf (bereits seit 40 Jahren ohne Unterbrechung Österreichs Nummer 1) vor Polo und Tiguan. Auf Rang 4 liegt der Skoda Octavia vor dem erst Anfang des Jahres gestarteten VW T-Roc und dem Skoda Fabia. Auf Rang 7 reiht sich der VW-Bus (T6) ein. Erst dahinter landen in den Top 10 mit Fiat 500, Renault Mégane und Ford Focus drei Modelle von anderen Herstellern.

