Dreimillionster Kia aus Europa

Jeder zweite in Europa verkaufte Kia wird auch auf unserem Kontinent produziert. Konkret werden die Modelle im Kia-Werk Žilina in der Slowakei gefertigt. Jetzt ist in der Ende 2006 eröffneten Fertigungsanalage das dreimillionste Modell der Marke „made in Europe“ vom Band gelaufen. Der Großteil dieses Produktionsvolumens geht auf das Konto der beiden europäischen Kia-Bestseller, des Kompakt-SUV Sportage (fast 1,4 Millionen Einheiten) und der Kompaktwagenfamilie cee’d (fast 1,3 Millionen Einheiten). Als drittes Modell wird in dem Werk seit Ende 2009 der Venga gefertigt. Das Jubiläumsfahrzeug ist ein weißer cee’d 1.0 T-GDI in der sportlichen Ausführung GT Line, der von einem Kunden in Island bestellt wurde.

© Kia Die stolzen Mitarbeiter vor dem Jubiläumsmodell.

Neue Ceed-Generation in Startlöchern

Dabei dürfte es sich um eines der letzten Fahrzeuge dieser Generation gehandelt haben. Denn im Sommer kommt ja bereits der völlig neue Ceed (wird nun ohne Apostroph geschrieben) in den Handel. Am Genfer Autosalon 2018 wurden der Fünftürer und der SW (Kombi) bereits vorgestellt. Die neue Generation geht im zweiten Quartal in Žilina in Produktion.

© Kia Das Kia-Werk in Žilina aus der Vogelperspektive

Zwei Motorenwerke

Neben dem Fahrzeugwerk betreiben die Koreaner an dem slowakischen Standort zwei Motorenwerke. Mehr als vier Millionen Benziner und Diesel wurden dort bereits produziert. Zum Portfolio gehören zum Beispiel der 204 PS starke 1,6-Liter-Turbobenziner des cee’d GT und der neue 1,6-Liter-"U3“-Diesel mit SCR-Abgasnachbehandlung und Euro 6d-TEMP-Zertifizierung. Im vergangenen Jahr fertigte das Werk 540.000 Motoren und 335.000 Fahrzeuge.

Noch mehr Infos über Kia finden Sie in unserem Marken-Channel.

>>>Nachlesen: Das ist der neue Kia Ceed Kombi

>>>Nachlesen: Alle Infos vom neuen Kia Ceed (2018)