Wie erwartet, wurde das GTI-Vortreffen am Wochenende von den Tuning-Fans regelrecht gestürmt. Am Sonntag kam es dabei zu zahlreichen Staus und einigen Zwischenfällen. Betroffen waren vor allem die Gemeinden Faak, Velden und Keutschach, wo zeitweise gar nichts mehr ging. Zusätzlich verschärft wurde die Situation vom "autofreien Tag am Wörthersee". Das offizielle Treffen findet heuer von 9. bis 12. Mai statt. Es handelt sich bereits um die 37. Auflage des Mega-Events in Reifnitz.

Riesiger Ansturm

Tausende PS-Fans und Tuningbegeisterte nutzen das verlängerte Wochenende, um sich in Kärnten zu treffen. "Tausende GTI-Fans aus ganz Europa sind an den Wörthersee gekommen, das hat natürlich zu massiven Verkehrsüberlastungen geführt", hieß es am Sonntag von der Polizei. Die Polizisten mussten aber auch zu zahlreichen Einsätzen wegen Lärmbelästigungen ausrücken - vor allem am Freitag.

Nicht offiziell organisiert

Es kam schon jetzt, eineinhalb Wochen vor dem offiziellen GTI-Treffen in Reifnitz, zu Verwaltungsübertretungen. Etwa in Velden, wo ein Gast aus Dänemark mit seinem 600-PS-Boliden durch das Ortsgebiet raste. Die GTI-Vortreffen sind nicht offiziell organisiert, diverse Gruppierungen sprechen sich meist über soziale Netzwerke wie etwa Facebook ab, was die Situation für die Polizei zusätzlich erschwert.

Offizielles "Get-together"

Mit einem Mega-Ansturm wird auch in den nächsten Tagen gerechnet. Denn los geht soll es in Reifnitz bereits am Wochenende vor dem Treffen: Am 4. und 5. Mai lädt die Gemeinde zu einem "Get-together" auf das Veranstaltungsgelände.





