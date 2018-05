GTI-Vortreffen heuer schlimm wie nie

Während das bzw. die inoffiziellen Vortreffen zum echten GTI-Treffen (9. bis 13. Mai) in den letzten beiden Jahren ziemlich ruhig über die Bühne gegangen sind, ist 2018 das Gegenteil der Fall. So viele Zwischenfälle wie heuer gab es schon lange nicht mehr. Schlägereien, illegale Straßenrennen, Burnouts, Lärmbelästigungen, Verkehrsdelikte und Pöbeleien stehen bei einigen „Fans“ an der Tagesordnung. Bei diesen Chaoten handelt es sich zwar um die Minderheit, dennoch werfen sie ein schlechtes Licht auf das gesamte Tuning-Spektakel.

Brennende Autos und verletzte Polizisten

Viele Anrainer haben jedenfalls die Nase voll und auch die Polizei klagt über die Häufung der Zwischenfälle. Kein Wunder, schließlich spielen sich in den Gemeinden rund um den Wörthersee bereits seit über einer Woche unrühmliche Szenen ab. Von Massenschlägereien über brennende Autos bis hin zu verletzten Polizisten war heuer bereits alles dabei. Obwohl die Polizei bereits in Vollbesatzung im Einsatz ist, wird es für die Exekutive immer schwieriger, das komplette Geschehen zu kontrollieren. Auf der Facebook-Seite „Vor dem SEE 2K18“ wurden zahlreiche Videos veröffentlicht, die gute Eindrücke über die Situation geben.

Schlaflose Nächte und Müllberge

Laut wird es vor allem bei den Hotspots, wie etwa der Mischkulnig-Tankstelle in Velden bei Selpritsch oder auch beim Camping Arneitz in Faak. Weil es auch nachts immer wieder zu absichtlichen Fehlzündungen kommt, sind viele Anrainer verärgert. Viele fordern zusätzliche Fahrverbote. Auch die hinterlassenen Müllberge, die so gut wie täglich wieder weggeräumt werden müssen, sorgen für Ärger.

Get-together

Dieses Wochenende wird mit einem neuerlichen Ansturm der GTI-Fans gerechnet. Da könnte es aber bereits etwas gesitteter zugehen. Schließlich findet am Freitag und Samstag bereits ein offizielles „Get-together“ statt. Dieses ist organisiert und geht am 4. und 5. Mai 2018 am Veranstaltungsgelände von Reifnitz über die Bühne.

