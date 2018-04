Wie an dieser Stelle angekündigt, hat James-Bond-Darsteller Daniel Craig einen limitierten Aston Martin für eine Versteigerung zur Verfügung gestellt . Nun ist der Sportwagen in New York unter den Hammer gekommen. Und der Erlös von für fast einer halben Million Dollar kann sich sehen lassen. Der Zuschlag ging an einen anonymen Bieter, dem der spezielle Aston Martin exakt 468.500 Dollar (381.000 Euro) wert war.