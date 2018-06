Magna baut künftig auch in China Autos

Magna, kanadischer Autozulieferer mit Standort in Österreich, baut künftig Autos in China und entwickelt dort Elektroautos. Bisher hat Magna nur in Graz ganze Fahrzeuge gebaut - aktuell sind das die Mercedes G-Klasse, die Jaguar Modelle I-Pace sowie E-Pace und der 5er BMW. Bald kommen noch der BMW Z4 und der Toyota Supra hinzu. Dazu seien zwei Joint Ventures mit der Beijing Electric Vehicle Co geplant, teilte Magna am Montag mit. Der Produktionsstandort soll eine Kapazität von bis zu 180.000 Fahrzeugen pro Jahr haben.

Klassische Auftragsfertigung

Wie in Österreich ist die Auftragsfertigung für andere Hersteller geplant. Die Joint Ventures zur Fahrzeugentwicklung und -fertigung sollen eine bestehende Produktionsstätte in Zhenjiang in der Provinz Jiangsu übernehmen. Die ersten Serienfahrzeuge sollen 2020 vom Band laufen. Aktuell baut Magna bereits viele Teile des chinesischen Elektro-SUVs Nio ES8.

"Historischer Meilenstein"

"Diese Joint-Venture-Aktivitäten sind ein historischer Meilenstein für Magna. Zum ersten Mal werden wir unseren Kunden Fahrzeuge zur Verfügung stellen, die außerhalb unserer Gesamtfahrzeugproduktion in Graz entwickelt und gebaut werden", sagte Don Walker, CEO von Magna International, laut Aussendung.

