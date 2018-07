Neuer Abgastest dürfe Autos nicht teurer machen

Der ÖAMTC will, dass die beim Neuwagenkauf fällige Normverbrauchsabgabe (NoVA) trotz dem neuen Abgast-Test nicht steigt. Die NoVA-Sätze sollten aufkommensneutral angepasst werden, sobald alle Hersteller ihre aktuellen Fahrzeuge nach den ab 1. September verpflichtenden WLTP-Standards, die das praxisferne NEFZ-Messverfahren ablösen, gemessen haben, forderte der Autofahrerklub am Montag in einer Aussendung. Bei den großen Autoherstellern erwarten Branchenexperten im Schnitt deshalb eine NoVA-Erhöhung um zwei bis drei Prozentpunkte ( wir berichteten ).

Anpassung gefordert

"Wenn in einigen Monaten alle Fakten auf dem Tisch liegen, ist die NoVA anzupassen", betonte Verkehrswirtschaftsexperte Martin Grasslober. Denn sonst seien tausende Konsumenten die Leidtragenden. Durch das neue Testverfahren ändern sich die Normverbräuche und damit die CO2-Werte, obwohl sich am Verbrauch auf der Straße nichts ändert. Derzeit messen die Autobauer im Handel bzw. in Produktion befindlichen Fahrzeuge nach WLTP und rechnen auf die alten NEFZ-Werte rück.