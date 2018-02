Wie berichtet, können sich Interessenten des I-Pace bereits seit dem Vorjahr auf einer eigens eingerichteten Webseite registrieren. Laut Jaguar haben bereits Tausende potenzielle Kunden mit einem Klick auf den „Ich will einen“-Button ihr Interesse an dem ersten reinen Elektroauto der Briten bekundet. Am 1. März feiert nun die Serienversion des I-Pace ihre Weltpremiere.

>>>Nachlesen: Elektro-Jaguar "I-Pace" wird in Graz gebaut

Enthüllung im Live-Stream

Die Enthüllung findet in Graz statt. Denn der Stromer wird genau wie der E-Pace bei Magna gefertigt. Die offizielle Publikumspremiere erfolgt dann in der kommenden Woche auf dem Genfer Autosalon (8. bis 18. März). Aufgrund des großen Interesses hat sich Jaguar dazu entschieden, die Enthüllung am 1. März ab 19;00 Uhr weltweit live im Internet zu übertragen. Den Live-Stream können Sie hier mitverfolgen:

Alle Spezifikationen und Preise der Serienversion

Am Freitag bringen wir dann einen großen Artikel zur Serienversion des I-Pace. Inklusive allen genauen Spezifikationen, dem Preis und dem Bestellstart. Die wichtigsten Details zur Technik hat Jaguar ohnehin bereits verraten (siehe unten). Und auch das Design wird fast eins zu eins von der seriennahen Studie übernommen, die im Vorjahr in Genf zu sehen war. Insgesamt spulten über 200 Prototypen 2,4 Millionen Testkilometer ab und verbrachten zusätzlich 11.000 Stunden auf Prüfständen. Tesla Model X und Audi e-tron quattro (kommt ebenfalls noch heuer) müssen sich laut den bisherigen Informationen jedenfalls warm anziehen.

© Jaguar Dieses erfrischende Rot des Prototyps ist auch für die "First Edition" (Serie) erhältlich.

Performance und Reichweite

Die auf den Fotos zu sehende Lackierung namens „Photon Red“ gehört bereits zu jener Farbpalette, die Jaguar für die 2018 als Erstes in den Markt kommende „First Edition“ reserviert hat. Der sportlich gezeichnete Crossover setzt auf kompakte Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse, die zusammen eine Leistung von 294 kW (400 PS) und 700 Nm entwickeln. In Kombination mit dem elektrischen Allradantrieb (ohne mechanische Kardanwelle) soll der I-Pace in rund vier Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die benötigte Energie holen sich die E-Motoren aus einer 90 kWh starken Lithium-Ionen-Batterie. Im kombinierten europäischen NEFZ-Zyklus verfügt der I-Pace über einen Aktionsradius von 500 Kilometern. An einem 50 kW Gleichstrom-Anschluss lässt sich der Akku laut den Entwicklern in 90 Minuten auf 80 Prozent seiner Kapazität aufladen. Mit 100kW Gleichstrom Schnelllader dauert das sogar nur 45 Minuten. Alle angegebenen Werte sind aber noch mit Vorsicht zu genießen. Dabei handelt es sich nämlich um Schätzwerte des Herstellers auf Basis der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen. Vor der offiziellen Präsentation wurden die Serienfahrzeuge noch einmal offiziell getestet und zertifiziert.

Design