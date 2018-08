Neuzulassungen: Diesel-Pkw auf Erholungskurs

Nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr zogen die Autokäufe auch im Reisemonat Juli deutlich an: Laut Statistik Austria wurden 31.476 Personenkraftwagen neu zum Verkehr zugelassen - ein Plus von 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Boom dürfte auch daran liegen, dass Neuwagen ab 1. September teurer werden und deshalb viele einen ohnehin geplanten Kauf vorziehen. Benziner sind weiter auf der Überholspur und legten um 32,2 Prozent zu. Bei den Dieselautos, die im ersten Halbjahr stark nachgaben, hat sich der Rückgang eingebremst.

Diesel bremst Rückgang, Minus bei E-Autos

Sie verzeichneten im Juli nur noch ein Minus von 3,5 Prozent, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Auch Elektrofahrzeuge waren weniger beliebt, die Neuzulassungen sanken um 8,5 Prozent. Im Zeitraum von Jänner bis Juli verbuchten sie dennoch einen Anstieg von 22,2 Prozent auf einen Anteil von 4,4 Prozent. Der Anteil der Benziner an allen Pkw-Neuzulassungen - diese legten in den ersten sieben Monaten des Jahres um 4,7 Prozent zu -, erhöhte sich auf 54,0 Prozent, jener von dieselbetriebenen Autos sackte auf 41,6 Prozent ab.

Top 10 bei den Marken

Die heimische Zulassungsstatistik wird auch im Juli von den Volkswagen Konzernmarken dominiert. VW, Skoda und Seat stehen auf dem Podium, Audi kommt auf Platz 10. Dazwischen rangieren BMW, Renault, Opel, Fiat, Ford und Hyundai.

© Statistik Austria

Top 20 bei den Modellen

Beim Modell-Ranking verhinderte der Fiat 500 eine komplette VW-Dominanz. Der kleine Italiener landet auf Platz 2, ansonsten sind auf den ersten neun Plätzen nur Modelle von VW, Skoda und Seat zu finden. Nissan landet mit dem Qashqai auf Rang 10.

© Statistik Austria

