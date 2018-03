Mit dem Leaf hat Nissan das meistverkaufte Elektroauto der Welt im Programm. Im Vergleich zu konventionell angetriebenen Fahrzeugen führt der Stromer jedoch nach wie vor ein Nischendasein. Das soll sich in absehbarer Zeit jedoch ändern. Denn jetzt hat der japanische Hersteller eine Offensive mit neuen Elektroautos angekündigt, die äußerst ambitioniert klingt. Das Partnerunternehmen von Renault hat sich einen jährlichen Absatz von einer Million elektrifizierter Autos ab 2022 vorgenommen.

Hybridmodelle und E-Auto von Infiniti

Beim genaueren Hinsehen relativiert sich die Ankündigung jedoch. So sollen in den kommenden vier Jahren acht reine strombetriebene Fahrzeuge entwickelt werden, davon vier für den chinesischen Markt. Ab 2021 soll es auch von der Luxusmarke Infiniti Elektromodelle geben. Wie viele der angepeilten Million reine Stromautos sein sollen, gab Nissan jedoch nicht bekannt. Die Mehrheit jedenfalls werde auf Hybrid-Modelle entfallen, die einen Benziner mit einem E-Motor und einer kleinen Batterie kombinieren. Auf Plug-in-Hybride, die zusätzlich über einen Stecker aufgeladen werden können, will Nissan hingegen verzichten.

Das Bündnis von Nissan, Renault und Mitsubishi plant zusammen 17 Elektroautos. Der gesamte Pkw-Absatz der drei Partner soll von 10,6 Millionen Fahrzeugen im vergangenen Jahr bis 2022 auf 14 Millionen steigen.

Autonome Fahrzeuge

Die Japaner arbeiten zudem an selbstfahrenden Autos. Dabei werde das höchstmögliche Sicherheitsniveau eingehalten, erklärte Entwicklungschef Philippe Klein. Nissan werde seine Pläne nach dem ersten tödlichen Unfall eines selbstfahrenden Autos des Fahrdienstvermittlers Uber in den USA nicht ändern. Anfang des kommenden Jahrzehnts will Nissan autonom fahrende Taxis in Japan anbieten.

