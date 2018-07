Die OMV erweitert ihre Tankkarte um ein neues Feature. Ab sofort können Unternehmen ihre Elektroautos mithilfe der "E-Mobility-Card" bargeldlos an den Standorten des Partners Smatrics aufladen, teilte der teilstaatliche Mineralölkonzern am Donnerstag in einer Aussendung mit.

450 Stationen

Rund 450 Ladepunkte seien mittlerweile ans Netz gegangen, davon rund 250 entlang österreichischer Autobahnen und Ballungszentren.

