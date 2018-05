Der heimische Infrastruktur-Ausbau für die Elektromobilität schreitet weiter voran. Am Mittwoch wurde der erste Ultra-Schnellladestandort für Elektroautos in Österreich eröffnet. Das Gemeinschaftsprojekt von Smartrics und Wien Energie mit vier Hochleistungsladestationen (HPC) am „Verteilerkreis“ in Wien-Favoriten soll die Alltagstauglichkeit von E-Autos deutlich erhöhen. Mit bis zu 350 kW Ladeleistung können Kunden innerhalb von 5 Minuten eine Reichweite von bis zu 100 km nachladen. Derzeit gibt es zwar noch kaum Elektroautos, die diesen schnellen Standard unterstützen. In den nächsten Monaten und 2019 kommen aber gleich mehrere solche Modelle auf den Markt.

© Wien Energie/APA-Fotoservice Die neue Ladestation ist von Smatrics- und Wien-Energie-Kunden nutzbar.

CCS-Stecker

Der nun eröffnete HPC-Standort, der im Rahmen des europäischen Förderprojekts „ultra-E“ von Smatrics errichtet und betrieben wird, hat vier Ladepunkte und setzt auf den europäischen Stecker-Standard CCS (Combined Charging System). In einem schrittweisen Ausbau, orientiert an Technologie- und Fahrzeugverfügbarkeit, stehen am Verteilerkreis in der finalen Ausbaustufe bis zu 350 kW an zwei der vier Stationen zur Verfügung.

