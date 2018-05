Jenes Einzelstück eines Huracán RWD, das am 27. November 2017 von Lamborghini an Papst Franziskus übergeben wurde (Bild oben), ist jetzt im Grimaldi Forum in Monte Carlo von RM Sotheby’s versteigert worden. Für den heckgetriebenen und 580 PS starken Boliden wurde eine Summe von 715.000 Euro geboten. Damit bezahlte der Bieter mehr als das Dreifache des normalen Preises.

Personalisiertes Einzelstück

Der Huracán RWD für den Papst ist von der Lamborghini Personalisierungsabteilung „Ad Personam“, realisiert worden. Er ist als Hommage an die Farben der Flagge der Vatikanstadt in Bianco Monocerus (Weiß) gehalten, mit entlang der Karosserie verlaufenden Streifen in Giallo Tiberino (Gelb).

Papst spendet den Erlös

Der gesamte Erlös wird direkt an den Heiligen Vater gespendet, der ihn zugunsten der folgenden drei Projekte verwenden wird:

Wiederaufbau der Ninive-Ebene durch die Stiftung päpstlichen Rechts „Aiuto alla Chiesa che Soffre“ (Hilfe für die Kirche in Not). Ziel des Projekts ist es, durch den Wiederaufbau der Häuser, der öffentlichen Strukturen und Kultstätten die Rückkehr der Christen in die Ninive-Ebene im Irak zu gewährleisten.

Gemeinschaft Papst Johannes XXIII (Frauen, die Opfer des Menschenhandels und der Zwangsprostitution sind), zum zehnten Todestag von Don Oreste Benzi und zum 50. Gründungsjubiläum der Gemeinschaft selbst (im Jahr 2018), „Progetto Casa Papa Francesco“ (Projekt Haus von Papst Franziskus)

Zwei italienische, vorwiegend in Afrika tätige Vereinigungen: GICAM, geleitet von Marco Lanzetta (Handchirurgie) und „Amici per il Centrafrica“ (Freunde von Zentralafrika), die jedes Jahr vor allem an bedürftige Frauen und Kinder gerichtete Projekte umsetzt.

