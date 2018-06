Porsche muss Verkauf massiv einschränken

Worüber wir an dieser Stelle in der Vorwoche bereits berichtet haben, wurde nun auch offiziell bestätigt: Porsche drosselt den Verkauf von Neuwagen wegen der neuen Abgasmesszyklen. "Es kommt vorübergehend zu einem eingeschränkten Angebot", sagte ein Sprecher am Freitag. "Aber wir stellen nicht den Verkauf von Neuwagen ein." Die "FAZ" hatte zuvor online berichtet, Porsche verkaufe in Europa keine neuen Autos mehr, der Sportwagenhersteller komme mit der Anpassung an neue Abgasnormen nicht hinterher.

Von dem stark eingeschränkten Angebot dürften diverse Modelle alle Baureihen - Cayenne, 911, Panamera, 718 und Macan - betroffen sein.

Kein Einzelfall

Auch andere Herstellern stöhnen unter höheren Belastungen durch den neuen Messzyklus WLTP, für den es nicht ausreichen Prüfstände gibt, und der geringen Verfügbarkeit von Benzinpartikelfiltern. So haben auch Marken wie BMW, Renault, Audi, Hyundai oder Skoda den Verkauf diverser Modelle eingestellt. Volkswagen erwartet nach früheren Angaben, dass die Kosten dadurch steigen und rechnet mit Produktionseinschränkungen in den kommenden Monaten.

