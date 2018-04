Tesla baut mehr Fahrzeuge denn je

In den ersten drei Monaten liefen insgesamt 34.494 Fahrzeuge vom Band, 40 Prozent mehr als im Schlussquartal, teilte Tesla mit. Mehrere Branchenblogs hatten zu Wochenanfang bereits aus einer E-Mail von Musk an Mitarbeiter zitiert, wonach kürzlich die Marke von 2.000 Fahrzeugen in der Woche übertroffen wurde. Das Model 3 gilt unter Experten als Schlüsselprodukt für die langfristige Profitabilität von Tesla. Mit dem Wagen will Musk den Sprung zu einem Massenhersteller schaffen. Das Model 3 ist mit einem US-Einstiegspreis von 35.000 Dollar (Basismodell ohne Steuern) deutlich günstiger als etwa das Model X und das Model S. Tesla hatte zuletzt mit einer Serie von Negativ-Nachrichten von sich reden gemacht, darunter war auch eine große Rückrufaktion beim Model S