Wie berichtet, ist bei Volkswagen gerade ein großer Konzernumbau inklusive möglichem Chefwechsel im Gang. Der Österreicher Herbert Diess (Bild) soll Mathias Müller als Konzernlenker ablösen. Die Entscheidung könnte noch am Donnerstag fallen. Doch die Neuordnung dürfte sich nicht nur auf das Management sondern auf die gesamte Konzernstruktur auswirken.

Vier Gruppen

Volumenmodelle (Kernmarke VW, Skoda), Oberklasse-Autos (Audi), Sportwagen (Porsche, Bugatti, Lamborghini), Nutzfahrzeuge (MAN, Scania, leichte Nutzfahrzeuge). Ein Sprecher des VW-Aufsichtsrates wollte den Bericht nicht kommentieren. In der Debatte ist seit längerem auch eine separate Ausgliederung des Lkw-Geschäfts mitsamt eigenem Börsengang oder eine Holding-Struktur. Nach "Spiegel"-Informationen sollen die einzelnen Marken in vier Gruppen aufgeteilt werden - für Seat, Bentley.

Viele wurden überrumpelt

Der noch nicht bestätigte aber sehr wahrscheinliche und äußerst überraschende Chefwechsel hat viele im Konzern kalt erwischt und sorgt für Unmut. So war Insidern zufolge die Arbeitnehmerseite weitgehend nicht eingebunden. "Keiner wusste was. Das ist der helle Wahnsinn, was sich da abspielt", sagte ein Insider. Vor allem die mangelnde Kommunikation des Aufsichtsrats wurde kritisiert. "Das öffnet massiven Spekulationen Tür und Tor."