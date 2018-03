Volvo kann sich binnen weniger Wochen über die Auszeichnung mit zwei der weltweit wichtigsten Auto-Awards freuen. Nachdem der XC40 Anfang März auf dem Genfer Autosalon 2018 zu Europas Auto des Jahres 2018 gewählt wurde, ist nun der XC60 im Rahmen der New York Autoshow 2018 (Publikumstage: 30. März bis 8. April 2018) als„World Car of the Year 2018” ausgezeichnet worden.

>>>Nachlesen: Volvo schärft XC60 und 90er-Reihe nach

Diesen Award haben die Schweden noch nie gewonnen

Die zweite Modellgeneration des beliebten SUVs konnte die 82-köpfige Jury mit Automobiljournalisten aus 25 Ländern am meisten überzeugen und hat die prestigeträchtige Auszeichnung gewonnen. Mit dem Sieg des XC60 konnte Volvo erstmals diesen Wettbewerb für sich entscheiden. Die Siegertrophäe wurde von Anders Gustafsson (Bild), Chef von Volvo USA, in Empfang genommen.

>>>Nachlesen: Volvo XC40 ist "Car of the Year 2018"

Volvo-Chef sieht sich bestätigt

„Ich freue mich, dass sich die Investitionen in unsere Produkte auszahlen“, erklärte Håkan Samuelsson, Präsident und CEO von Volvo. „Wir haben harte Konkurrenz. Diese Auszeichnung für den XC60 bestätigt jedoch, dass Volvo die richtige Mischung aus Design, Konnektivität und Sicherheit gefunden hat, die Kunden auf der ganzen Welt anspricht.“

Noch mehr Infos über Volvo finden Sie in unserem Marken-Channel.

Breites Modellangebot

Bei uns ist der aktuelle XC60 seit Sommer 2017 auf dem Markt. Für den Vortrieb stehen zahlreiche Benzin- und Dieselmotoren (150 bis 310 PS) zur Wahl. Das Top-Modell bildet der Plug-in Hybrid T8 Twin Engine AWD, der durch die Kombination aus Benzinmotor an der Vorderachse und Elektromotor an der Hinterachse eine Systemleistung von 300 kW (407 PS) entwickelt. Besonders stolz sind die Schweden auch auf das serienmäßige City Safety Notbremssystem, das andere Fahrzeuge, Fußgänger, Fahrrad- und Motorradfahrer sowie Wildtiere erkennt. Bei der Einführung des XC60 wurde es um eine Lenkunterstützung für Ausweichmanöver erweitert.

>>>Nachlesen: Volvo rüstet den brandneuen XC60 auf

>>>Nachlesen: Volvo XC60 (2017): Alle Österreich-Infos