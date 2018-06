Auch wenn Fahrzeuge mit alternativen Antrieben in vielen Ländern nach wie vor einen geringen Anteil ausmachen, sind die Verkäufe von Elektro- und Hybridautos weltweit auf einen Höchststand gestiegen: Laut einem aktuellen Bericht der Internationalen Energie-Agentur (IEA) wurden im vergangenen Jahr 1,1 Millionen Autos mit alternativen Antrieben verkauft. Das waren um 54 Prozent mehr als 2016 und damit laut IEA ein "Rekord". Die Agentur gab an, bis 2030 könnten weltweit 125 Millionen Autos mit Elektro- oder Hybridantrieb auf den Straßen fahren.

China Nummer 1

Allein in China wurden 2017 demnach 580.000 Autos mit Elektro- oder Hybridantrieb verkauft. Ab 2019 schreibt das Land Quoten für solche Fahrzeuge vor. Dann müssen die Hersteller zehn Prozent ihrer Verkäufe mit sauberen Fahrzeugen machen. Bereits jetzt ist das Land der größte Markt für Elektroautos.

Norwegen als Vorreiter

In Österreich legten Elektrofahrzeuge im Jahr 2017 um 42 Prozent zu, führen aber mit 5.433 Neuzulassungen weiterhin ein Nischendasein. In Deutschland verdoppelte sich die Verkaufszahl der Elektro- und Hybridautos laut IEA von rund 25.000 auf fast 55.000. Neben der Volksrepublik gilt auch Norwegen als Vorreiter in der Elektromobilität: Fast 40 Prozent aller verkauften Autos waren laut dem IEA-Bericht mit Elektromotoren ausgestattet. Selbst dort liege der Marktanteil der Fahrzeuge aber aktuell bei nur 6,4 Prozent, hieß es.

