Wie es in dem Bericht weiter heißt, habe Porsche -Chef Oliver Blume gewarnt, eine Zielrendite von 15 Prozent sei bis 2021/22 für den Sportwagenbauer nicht zu halten. Doch das akzeptiere Diess, der im Frühjahr die Führung des größten europäischen Autobauers übernommen hat, nicht. Ein Porsche-Sprecher erklärte, die 15 Prozent seien nach wie vor das Ziel für dieses Jahr.

Auch soll es dem Magazin zufolge bei der Entwicklungskooperation von Audi und Porsche für eine gemeinsame Plattform für Elektroautos haken, weil Audi die Technik zu teuer sei. Ein Porsche-Sprecher erklärte dazu: "Wir arbeiten weiter mit Audi an der Entwicklung einer zukünftig Elektroauto-Architektur zusammen." Audi bringt noch dieses Jahr sein erstes reines Elektro-SUV e-tron an den Start. Porsche greift 2019 mit dem Taycan an.