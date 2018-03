car2go führt in Österreich jetzt erstmals neue Tagesraten ein, die zukünftig rund um heimische Feiertage und in der Ferienzeit in definierten Aktionszeiträumen zum Einsatz kommen. Los geht es rund um die Osterzeit. Zu Pfingsten gibt es dann bereits die nächste Gelegenheit.

Ab 59 Euro pro Tag

Alle 700 Fahrzeuge der Wiener car2go-Flotte können im Aktionszeitraum vom 24. März bis 8. April 2018 zum speziellen Ostertarif gebucht werden. Ab 59 Euro (24 Stunden) oder 109 Euro (48 Stunden) gibt es das günstigste Angebot mit dem Smart fortwo. Einen Tag mit der Mercedes A-Klasse mobil sein, kostet 69 Euro und zwei Tage 129 Euro. Die B-Klasse, GLA- und CLA-Modelle können für 79 Euro einen Tag und für 149 Euro zwei Tage lang genutzt werden. Beim 24-Stundenpackage sind 200 Kilometer, beim 48-Stunden-Package 400 Kilometer im Preis inbegriffen.

Geschäftsgebiet kann verlassen werden

Die maximale Mietdauer im Aktionszeitraum beträgt 48 Stunden. Das Geschäftsgebiet kann während der gesamten Mietdauer verlassen werden. Der Kunde mietet das Fahrzeug danach wie gewohnt wieder im ursprünglichen Geschäftsgebiet ab. Das Angebot ist auf Österreich beschränkt, Auslandsfahrten sind nicht möglich.

