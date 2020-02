Erweitern Sie Ihr Auto um Apple CarPlay und verwenden Sie Ihre gewohnten Apps auch unterwegs.

Erweitern Sie Ihr Auto mit einem multifunktionalen Entertainment-System. Intensivieren Sie mit dem Creasono 2-DIN-Autoradio den Erlebnis-Charakter langer Autofahrten. Die Umrüstung Ihres Fahrzeuges zahlt sich spätestens dann wenn Sie Ihren Urlaub im kommenden Sommer antreten, aus.

Mit diesem Creasono-Produkt erweitern sie die akustische Vielfalt. Sie können nicht nur Ihre Lieblings-Radiosender hören. Lauschen Sie Ihrer Wunschmusik, die von USB-Sticks und Speicherkarten kommt. Oder auch Hörbücher, deren Inhalte kabellos per Bluetooth von Ihrem Smartphone übertragen werden!

Für Apple-Nutzerinnen und -Nutzer ist das Creasono 2-DIN-Autoradio besonders attraktiv. Schließen Sie es einfach per USB an und aktivieren Sie im iPhone-Menü die Option CarPlay. Schon profitieren Sie von Ihren installierten Apps auch auf Ihrem Autoradio! So verwenden Sie z.B. Ihre Navigation-App über das große Radio-Display. Oder den Sprach-Assistenten Siri und mehr.

Das Fahren selbst wird um eine optische Dimension verbessert. Verbinden Sie bis zu 2 Kameras per Video-Cinch-Kabel. Schon haben Sie im und um Ihr Fahrzeug herum alles im Blick! Und zur Unterhaltung Ihrer Kinder und Mitfahrer können Sie auf der Rückbank bis zu 2 externe Monitore anschließen.

Telefonieren ist natürlich auch möglich. Verlegen Sie einfach das mitgelieferte Mikrofon an den für Sie geeigneten Platz im Auto. Schon haben Sie nicht nur ein Autoradio, sondern gleichzeitig eine vollwertige Freisprecheinrichtung. Und Sie telefonieren sicher mit beiden Händen am Steuer!

Alle Funktionen auf dem Creasono-Entertainment-System steuern Sie intuitiv per Fingertipp auf dem großen Display mit 17,1 cm Diagonale. Auch Telefongespräche nehmen Sie so bequem direkt am Radio an.

Fazit des Tests: Creasono liefert einen Alleskönner im Bereich des Car-Entertainments. Das 2-DIN-Autoradio ist der Mittelpunkt für die Kommunikation und die Unterhaltung im Auto. Es liefert vielfältige Audio-Abwechslung auf Fahrten und Reisen, unterstützt die Verkehrssicherheit der Nutzenden, weist bestechende Akustik- sowie Bild-Qualität auf. Die Individualisierbarkeit mittels CarPlay ist das Tüpfelchen auf dem i.

Technische Details: