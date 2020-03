Das gab es schon ganz lange nicht mehr: Superbenzin jetzt für 99 Cent pro Liter.

Wien. An den Zapfsäulen purzeln die Spritpreise weiter! Der Liter Diesel wurde Dienstagnachmittag schon an 30 Tankstellen in Österreich für unter 1 Euro verkauft – am günstigsten tankten Autofahrer bei Avanti in Alkoven (OÖ) mit 97 Cent. Auch bei Superbenzin geht es runter: Gestern fiel der Preis an der ersten Tankstelle (Oldtimer in Oed

NÖ) auf 99,9 Cent. Grund: Der Ölpreis-Krieg zwischen Saudis und Russen ließ am Montag den Ölpreis schlagartig um 30 % abstürzen.