Letzte Chance für Vignetten-Tausch

Wichtige Nachricht für Autofahrer, die noch mit der Jahresvignette aus dem Vorjahr unterwegs sind. Am 31. Jänner 2020 endet das Vignettenjahr 2019. Das bedeutet: Ab 1. Februar ist nur mehr die Klebevignette 2020 in Himmelblau oder die digitale Vignette 2020 gültig.

>>>Nachlesen: Autobahn-Vignette 2020 ist wieder teurer

Ab 1. Februar wird gestraft

Um Strafen zu vermeiden, empfiehlt der heimische Autobahnbetreiber ASFINAG, rechtzeitig vor dem 1. Februar die gültige Klebevignette in Himmelblau oder eine digitale Vignette zu besorgen. Für mehrspurige Fahrzeuge wie Pkw beträgt die Ersatzmaut 120 Euro, für einspurige 65 Euro. Die Klebevignette ist in jedem Fall ab sofort gültig.

>>>Nachlesen: Verkaufsstart für digitale Jahresvignette

Achtung bei digitaler Vignette

Wer noch kurzfristig eine Digitale Vignette 2020 haben will, kann sich diese bei den Verkaufsautomaten der ASFINAG, bei den Mautstellen oder bei Vertriebspartnern wie ÖAMTC, ARBÖ, Trafiken und einigen Tankstellen holen. Denn: Dort gekaufte digitale Vignetten sind sofort gültig und berechtigen umgehend zur Nutzung des Autobahnen- und Schnellstraßennetzes in Österreich. Im Falle eines Online-Kaufs ist sie aufgrund der Europäischen Richtlinie für Konsumentenschutz erst am 18. Tag nach dem Kauf gültig.

>>>Nachlesen: Letzte Chance für digitale Vignette