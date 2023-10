Akkuantriebs- Laster

Maxus T90 EV: Strom-Hecktriebler.

Den Wettlauf, wer als erster Hersteller die erste Elektro-Version eines Modells auf den Markt bringt, hat Maxus auf dem Sektor Pick Up gewonnen. Optisch hat der Chinese alles, was einen Midsize-Kleinlaster dieser Art ausmacht, Größen-seitig ebenfalls, mit knapp 5,4 Metern Länge. Was er nicht hat, vorerst, ist Allradantrieb, der Leiterrahmen-Transporter wird via Hinterachse fortbewegt (ein 4x4 folgt 2024). Die Nutzlast beträgt bis zu 925 Kilogramm, anhängen kann man maximal bis zu einer Tonne.

© oe24 ×

Technische Daten:

Motor: E-Aggregat

Leistung: 177 PS

Akku-Kapazität: 85 kWh

Reichweite: bis zu 330 km

Preis: ab 58.000 Euro (nto.)