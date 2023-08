Allround-Kompakter, sportlich inspiriert

Kia Ceed 1,6 T-GDI: Südkoreaner mit kräftigem Schmalz.

204 PS sind bei ca. 1.400 kg Gewicht eine recht saftige Leistungsansage.Test. Etwas weggenommen hatten die Südkoreaner ihrem Kompakten, als er von der zweiten in die dritte Generation wechselte: das Apostroph im Modellnamen. Ursprünglich hieß er nämlich "cee'd". Das wurde jedoch nicht auf allen Zielmärkten verstanden. Also ließ man es im Zuge der Neuauflage von 2018 lieber weg und einigte sich auf das internationalere "Ceed", was auch bei der Überarbeitung von 2022 so beibehalten wurde. Etwas dazugegeben hatte Kia allerdings schon vor der Eliminierung des hochgestellten Beistrichs: Seit der zweiten Entwicklungsstufe gehört eine sportlich orientierte Variante zur Modellfamilie. Das gilt für alle Karosserie-Versionen, für den Fünftürer, den Kombi und den Proceed (eine Art Shooting Brake). Markiert sind sie alle mit dem Kürzel GT, was gewöhnlich für "Gran Turismo" steht.

Der Feinschliff änderte kaum

etwas am gewohnten Design

Oder auch "Grand Touring". Das bezeichnet, im klassischen Sinn, Sportwagen mit (mindestens) zwei Sitzplätzen und Passagier-freundlichem (Rest)Komfort. Im Fall des Ceed GT ist es umgekehrt: Einem komfortablen Kompakten wurde Sportlichkeit implantiert. Mit den 204 PS aus dem 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner, Fahrstufen-portioniert durch ein siebenstufiges Direktschaltgetriebe kommen Fahrwerk und Mitfahrende gut zurecht. Das Leistungsangebot setzt der Südkoreaner prompt und durchzugsstark um, ohne jeglichen Hang zur Brachialität. Wobei er auch kaum unfein die Stimme erhebt. Die Fahrleistung ist angesichts des 0-auf-100-Werts von 7,4 Sekunden respektabel. Die laut technischen Daten attestierten 225 km/h Top-Speed muss man sich ohnehin für Limit-freie Autobahn-Abschnitte in Deutschland aufheben.

TECHNISCHE DATEN

Motor: 1,6-l-R4-Benz.

Leistung: 204 PS/265 Nm

Antrieb: Vorderrad

Getriebe: 7 G. DCT

Preis: ab 42.590 Euro