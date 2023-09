Angehobene Position inklusive 4x4-Option

Toyota Corolla Cross: komplettiert die SUV-/Crossover-Familie.

Im Vorjahr hat Toyota die Corolla-Familie ausgebaut: Zur Schräg- und Langheck-Variante (Kombi), kam mit dem Cross eine SUV-Interpretation hinzu. Die ist kein Ersatz für die beiden Crossover C-HR (ist ganz neu) und RAV4, sie reiht sich dazwischen ein: mit 4,460 Metern Länge (Breite: 1.825 mm, Höhe: 1.629 mm, Radstand: 2.640 mm) und, analog zum Yaris Cross, eigenständigem Design plus Verlängerung der Federwege. Bodenfreiheit: 16 Zentimeter. Praktikabel sind die Laderaummaße, mit 436 bis 1.359 Litern Volumen. Mit der Robust-Version des Corolla lieferte Toyota nicht bloß eine Baureihen-Erweiterung, es gab auch eine motorisische Premiere: Im Neo-Crossover debutierte die fünfte Generation des Vollhybrid-Antriebssystems. Die Komponenten sind, von Batterie bis Leistungssteuerung, kompakter und effizienter. Das wirkt sich in der 1,8-Liter- und in der 2,0-Liter-Version in einer kräftigen Stärkung aus. Mit dem kleineren Verbrenner sind es seither 140 PS (23 PS mehr), mit dem größeren Otto sind es 197 PS (vorher: 184 PS).

© Hersteller ×

© Hersteller ×

Technische Daten:

Motoren: 1,8-, 2,0-l-Benz.-FHEV

Leistung: 140/197 PS

Antrieb: Vorder-/Allrad

Getriebe: CVT

Preis: ab 35.990 Euro