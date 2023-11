BMW 5er: Business-Class à la Bayern, neu definiert

BMW 5er: Länger, geräumiger und elektrischer, inklusive Stromer.

Der 5er und der 3er wechseln einander in der Beliebtheits-Skala ab, Kernmodelle der Bayern sind sie beide (die kleinen X hier beiseite gelassen). Jetzt wurde der gehobene Mittelklassler neu aufgestellt (den Dreier erwartet ein Lifting). Analog zum 7er feiert der 5er seine Elektro-Premiere. Markiert mit dem bekannten "i" sind die beiden ersten Vollstromer-Varianten klar zum Start. Vorerst als Limousine. Fazit, nach einer dynamischen Berg- und Talfahrt: Mit den 340 PS der heckgetriebenen Einstiegs-Version ist man keinesfalls schwächlich aufgestellt. Dass der derzeitige Top-Typ mit Zweiachs-Antrieb und 601 PS alles noch schneller kann, versteht sich von selbst. Penibel geräuschgedämmt und in jedem Fahrmodus haarfein abgestimmt sind sie erwartungsgemäß beide. Dass die 5er-Limo nun knapp über die Fünf-Meter-Marke ragt, fällt in Fahrt nicht auf. Der Touring folgt 2024, mit den gleichen Verbrennern, Teilzeit-Elektrikern und Akku-Trieblingen. Dazu kommt eine Reihe weiterer Antriebs-Varianten. Bis zum M5.

Technische Daten:

Motoren: Benz.- Dies.-MHEV, PHEV, BEV

Leistung: 197 - 601 PS

Akku-Kapazität: 83,9/81,2 kWh (bto./nto.)

E-Reichweite: bis zu 582 km

Preis: ab 49.563,49 Euro (Benz.)