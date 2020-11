Die ÖSTERREICH Autos des Jahres 2020

"Die ÖSTERREICH-Auto des Jahres 2020" wählen und neues Elektroauto gewinnen.

2020 war ein außergewöhnliches Auto-Jahr – nicht nur aufgrund des Corona-Virus. Zum ersten Mal in der Geschichte des Automobils überwiegen bei den Neuerscheinungen die elektrifizierten Fahrzeuge – seien es reine E-Autos, Hybride oder Plug-in-Hybride. Das zeigt auch den großen Stellenwert, den diese Kategorie (E-Autos- und Plug-in-Hybride) bei der Publikumswahl der „ÖSTERREICH-Autos des Jahres 2020“ einnimmt. Von 55 Neuheiten, stehen 20 unter Strom.

Elektroboom

Man kann also fraglos attestieren, dass die E-Mobilität in diesem Jahr den absoluten Durchbruch erreicht hat. Die Konsumenten nehmen das massiv ausgebaute Angebot mit Begeisterung an, was nicht zuletzt auch der Öko-Förderung von bis zu 5.000 Euro gedankt ist. Die Zulassungszahlen bei den E-Auto haben sich heuer vervierfacht.

Innovationsschub

Aber auch bei den Neuheiten mit Verbrenner-Aggregaten ist ein großer Entwicklungsschub zu verzeichnen. Die Emissionswerte und Verbräuche sind auf einem absoluten Allzeittief. Der große Motorentrend sind Direkteinspritzbenziner mit Mildhybrid-Technologie.

Mitmachen & gewinnen

Voten Sie also mit, beim „ÖSTERREICH-Autos des Jahres 2020“ und gewinnen Sie mit etwas Glück den neuen sensationellen Renault Twingo Electric mit bis zu 260 km Reichweite und einem Wert von 24.130 Euro (Top-Ausstattung).

So funktioniert´s

Das Voting besteht aus sieben Slideshows – für jede Kategorie gibt es eine. Sobald Sie Ihren Kategorie-Favoriten gewählt haben, können Sie in der nächsten Kategorie abstimmen. Am Ende des Votings können Sie am Gewinnspiel teilnehmen.