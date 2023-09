Elektrifizierte Benziner in zwei Varianten

Suzuki Vitara Hybrid und Strong Hybrid: Front- oder 4x4-Antrieb.

Eine ganze Reihe an Entwicklungs-Stadien hat der Japaner bereits durchfahren, seit er 1988 in Europa als einer der ersten kompakten SUVs angetreten ist. Er war Drei-, dann Fünftürer, zwischenzeitlich Cabrio und auch Siebensitzer. 2015 legte Suzuki die Grundstein zur aktuellen, ausschließlich fünftürigen Modell-Version. 2018 wurde der Diesel aus dem Motorisierungs-Portfolio gelöscht. Seither setzt Suzuki auf Elektrifizierung, ohne auf eins der Stamm-Atouts - Allradantrieb, längst elektronisch gesteuert - zu verzichten.

Den Anfang machte ein Mildhybrid-System, ein 1,4-Liter-Vierzylinder-Turbo mit Strom-Assistenz auf Basis eines 48-Volt-Bordnetzes, in Kombination mit manueller Sechsgangschaltung und 129 PS. Darauf folgte ein Vollhybrid-Antriebsstrang, genannt Strong Hybrid. Der kombiniert einen 1,5-Liter-Saugbenziner (ohne Aufladung) mit 102 PS und einen Elektromotor mit 33 PS. Das ergibt eine Systemleistung von 115 PS. Kombiniert ist dieses Antriebsgespann an ein sechsstufiges automatisiertes Schaltgetriebe.

Technische Daten:

Motoren: 1,4-l-MHEV, 1,5-l-FHEV

Leistung: 115, 129 PS

Getriebe: 6 G man./autmat.

Antrieb: Front/Allrad

Preis: ab 24.990 Euro