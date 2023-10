Ergänzung des Motorisierungs-Programms

Citroën C5 X Plug-In-Hybrid: neue Leistungsstufe, kein Diesel.

Limousinen waren stets die Domäne der Doppelwinkel-Marke. Traction Avant, DS, CX, C6 - nebst etlichen anderen - haben über Jahrzehnte das Portfolio geprägt. Zuletzt war's der C5, der - weniger einprägsam gestylt als die Genannten - der diese Tradition fortgesetzt hatte. Dann folgte eine Pause. Bis der C5 X diese Modell-Lücke wieder auffüllte, als Limo-Kombi-Kombination mit Schrägheck, in Crossover-Interpretation. Von Beginn an lag das Antriebs-Hauptaugenmerk auf Elektrifizierung. Was sich in der Implantierung des Plug-In-Hybrid-Systems der Stellantis-Gruppe manifestierte. Zunächst in der 225-PS-Konfiguration aus der Kooperation zwischen 1,6-Liter-Turbobenziner und Elektro-Aggregat, gekoppelt an eine 8-Stufen-Automatik. Allradantrieb ist trotz SUV-Zierat für den Fronttriebler nicht vorgesehen. Auch nicht in der neu eingeführten Einstiegs-PHEV-Variante mit 180 PS Systemleistung. Was dem Franzosen mehr als ausreichend kraftvoll zur 4,8 Meter langen und knapp 1,8 Tonnen wiegenden Statur steht.

Technische Daten:

Motoren: 1,2-l-Benz., 1,6-l-PHEV

Leistung: 130, 180, 225 PS

Akku-Kapazität: 12,4 kWh

PHEV-E-Reichweite: bis zu 63 km

Preis: ab 38.900 Euro