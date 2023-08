Hauptrolle: Stromer, Mitarbeit: Benziner

Nissan X-Trail e-4orce: 4x4-Teilzeit-Elektriker.

Das Hybrid-System teilt den E-Motoren die Antriebs-Hauptaufgaben zu. Einen auf SUV gemacht hatte der Japaner bei seinem Debut. Obwohl er im 2001 noch jungen Trend-Segment SUV eher in Richtung Soft-Offroad orientiert war, konnte er, wenn allradgetrieben, in nicht allzu kompliziertem Gelände mit Traktions-Talenten punkten. Mit recht knorrigem Auftritt. Der ihm im Laufe seiner Karriere in Richtung durchaus sportlicher Dynamik korrigiert wurde. Was in der aktuellen Generation kulminierte, im mittlerweile typischen Nissan-Stil. Dass im Laufe der jüngsten Zeit der Diesel aussortiert wurde ist kein Einzelschicksal. Geblieben ist dem auf einer Frontantriebsplattform bauende Japaner mit enger französischer (Renault-)Verwandtschaft die Option auf Allradantrieb, vielmehr auf ein elektronisch dirigiertes 4x4-System. Genannt wird das, schwierig lesbar, aber lautmalerisch e-4orce.

Je nachdem schaltet sich der

Dreizylinder akustisch dazu

Was starke elektrische Beteiligung impliziert. Es beruht darauf, dass beide Achsen via Strom-Motor angetrieben werden. Das bringt gegenüber dem im Prinzip gleich motorisierten Frontantriebs-Pendant (e-Power) mit Vollhybrid-System eine Mehrleistung von zehn PS. Und ein fast marginales Mehrgewicht von rund hundert Kilogramm. So oder so ist die Haupt-Domäne des fünf- oder siebensitzigen Crossovers der Gleit-Modus. Der Sportlichkeit entgegen steht zwar nicht das spontane Ansprechverhalten des Benziner-Elektriker-Gespanns, doch sind Fahrwerks- und Lenkungsabstimmung nicht auf heftiges Kurven-Wetzen ausgelegt. Im Vordergrung steht ja ohnehin die familiäre Verdaulichkeit. Die weitgehend elektrisch generiert ist, der Verbrenner ist quasi ein Zulieferer für die Bereitstellung von Strom. Je nach Leistungsabruf arbeitet er akustisch zurückhaltend oder lautstark krähend.

TECHNISCHE DATEN

Motoren: 1,5-l-R3-Benz., 2 E-Agg.

Leistung: 214 PS (System)

Antrieb: Allrad

Gewicht: ab 2.345 kg

Preis: ab 65.505 Euro, Testwagen: 67.575 Euro