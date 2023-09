Im Antriebs-Zentrum steht die Elektrizität

DS7 E-Tense 4x4 300: Teil-Stromer aus Frankreich.

Konzentriert auf PHEV ist das Antriebsportfolio. Allrad hat's ab 300 PS.

Test. Als DS Automobiles mit dem DS7, damals noch als Crossback zusätzlich tituliert, der ersten eigenständigen Modell-Linie auf den Markt kam (2017), wurde er dem neu angetretenen franzöischen Präsidenten Emmanuel Macron als Staats-Limousine verordnet. Selbstverständlich in einer gesicherten Spezialvariante. Dabei ist es vorerst geblieben.

Damals gab es noch einen 180-PS-Diesel und einen 225-PS-Turbobenziner. Beide wurden schon in der ersten Modell-Phase aussortiert. Aktuell offeriert die Stellantis-Marke nur noch einen reinen Verbrennungs-Motor für den mittlerweile überarbeiteten Kompakt-SUV mit Edel-Anspruch an. Einen 130-PS-Diesel. Das Hauptaugenmerk liegt auf Benziner-Plug-In-Hybrid-Antrieben, mit einem 1,6-Liter-Turbo und einem E-Aggregat, im Allradantriebsfall mit zwei Strom-Maschinen.

© Hersteller ×

Die mittlere Leistungsklasse

reicht jedenfalls völlig aus

Die Systemleistungs-Abstufung der Teilzeit-Elektriker lautet: 225, 300, 360 PS. Erstere ist frontgetrieben, in den beiden stärkeren Varianten schiebt pro Achse je ein Strom-Aggregat an. Zusammengespannt sind alle Antriebe (auch der Diesel), mit einer achtstufigen Automatik.

Im Test-Fuhrpark residierte der frisch geliftete Edel-Franzose mit 300 PS. Die er je nach Fahr-Programm mehr (Sport-Modus) oder weniger (Eco-Modus) hurtig abliefert. Geht man mit dem Strom-Vorrat sorgsam um, kann die elektrische Reichweite für an die fünfzig Kilometer reichen, zum Beispiel nachts durch und rund um die Stadt. Doch so oder so ist er, im vornehm-zurückhaltenden Gleit-Betrieb, kein lauter Geselle, nur bei Leistungsabruf orgelt der Verbrenner ein wenig. Die Bord-Atmosphäre ist fein, der Aufenhalt wohnlich und kommod.

© Hersteller ×

TECHNISCHE DATEN

Motoren: 1,6-l-Benz., 2 E-Agg.

Leistung: 300 PS/520 Nm

Akku-Kapazität: 14,2 kWh

Reichweite: bis zu 63 km

Preis: ab 47.440 Euro, Testwagen: 67.550 Euro