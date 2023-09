Kantiger Südkoreaner, praktisch oder edel

Kia EV9: Vollelektro-SUV mit Platz für bis zu sieben Personen.

Kaum hat der EV6 seine ersten beiden Jahre absolviert, schieben die Südkoreaner den EV9, selbstverständlich ein Vollelektriker, nach. Ist der eine betont sportlich, hat Kia mit dem anderen dezidiert Praktikablität im Visier. Es ist, wenig überraschend, ein SUV, allerdings einer, der vor allem größere Famillien ansprechen soll, mit knapp mehr als fünf Metern Länge und 3.100 MillimeternRadstand. Mit dem EV6 gemeinsam hat er die 800-Volt-Bordarchitektur. In Europa, und damit in Österreich, ist eine 100-kWh-Batterie als Energie-Reservoir im Einsatz. Aus einem Elektromotor, an der Hinterachse, resultierten 217 PS, sitzt ein zweites Strom-Aggregat an der Vorderachse, ergibt das 434 PS. Das sollte reichen, um bis zu sieben Personen bis zu 542 Kilometer weit zu transportieren. In der praktisch orientierten Einstiegs-Variante oder im Topmodell, das man auch sechsplätzig mit variablem Sitz-System ordern kann. Die Cockpit-Einrichtung kennt man im Prinzip bereist vom EV6. Im EV9 ist der Funktionsumfang erweitert.

Technische Daten:

Motor(en): 1 / 2 E-Aggregate

Leistung: 217, 434 PS

Akku-Kapazität: 99,8 kWh

Reichweite: bis zu 542 km

Preis: ab 75.590 Euro