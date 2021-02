Kategorie Kleinwagen

So funktioniert´s: Sobald Sie Ihren Kategorie-Favoriten gewählt haben, können Sie in der nächsten Kategorie abstimmen. Nachdem Sie in allen 7 Kategorien abgestimmt haben, können Sie am Gewinnspiel teilnehmen.

Fiat hat seine Ikone 500 elektrifiziert. Der völlig neue Cinquecento fährt nur mehr elektrisch. Auf Wunsch ist der Fiat 500 jetzt erstmals auch mit einer zweiten, hinten angeschlagenen Tür auf der Beifahrerseite erhältlich.

Honda geht mit dem "e" völlig neue Wege. Der Cityflitzer ist ein echtes Luxus-Hightech-Mobil mit virtuellen Außenspiegeln, fünf Displays im Cockpit und zwei Motorleistungen.

Der Seat Mii electric ist eines der günstigsten Elektroautos am Markt. Bei der Reichweite zählt er mit gut 260 km in seinem Segment aber zu den Großen.

Der Peugeot e-208 wuselt mit seinen 136 PS und einer Reichweite von bis zu 340 km lautlos durch die City und das Umland.

Der Opel Corsa-e teilt sich die Plattform mit seinem PSA-Konzernbruder e-208. Auch hier gibt es 136 PS und bis zu 340 km Reichweite.

Der Cooper SE ermöglicht das Mini-typische Gokart-Feeling nun erstmals auch rein elektrisch. 184 PS sorgen für viel Fahrspaß.

Mit dem Twingo Electric hat Renault den idealen City-Flitzer am Start. Im Sadtbetrieb reicht eine Batterieladung für bis zu 250 km. Der 82 PS starke Elektromotor und der kleine Wendekreis sorgen für ein unterhaltsames Vorankommen.