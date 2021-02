Neuen Fiat 500e ACTION gewinnen

Unter allen Teilnehmern der Wahl "Die ÖSTERREICH-Elektroautos des Jahres 2021" wird ein Elektroauto im Wert von 27.150 Euro verlost. Konkret handelt es sich dabei um den neuen Fiat 500e in der Ausstattungsvariante ACTION (Farbe Ice White), den ÖSTERREICH in Kooperation mit der Stellantis-Niederlassung Motor Village Schönbrunn (www.motorvillage.at) zur Verfügung stellt.

Kompaktes Auto mit großer Reichweite

Mit dem brandneuen 500e hat Fiat erstmals ein rein batteriebetriebenes Modell im Angebot. Der kompakte Cityflitzer wird in drei Karosserieformen (Hatchback, Cabrio und 3+1-Türer) sowie in zwei Leistungsstufen mit zwei unterschiedlichen Betteriegrößen angeboten. Verlost wird ein Fiat 500e ACTION mit 70 kW Elektromotor, der in 9,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und dessen Spitzengeschwindigkeit auf 135 km/h limitiert ist. Der elektrische Cityflitzer verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 23,8 kWh, welcher eine Reichweite von über 180 km im WLTP-Zyklus sicherstellt. Dieser Wert erhöht sich auf bis zu 240 km, wenn ausschließlich in der Stadt gefahren wird. Weiters ist der Fiat 500 ACTION mit einem 50 kW Schnellladesystem ausgestattet, mit dem die Batterie sehr schnell aufgeladen werden kann. So braucht man z.B. für den Aufbau einer ausreichenden Energiereserve für die tägliche Fahrleistung (ca. 50 km) weniger als 10 Minuten. Die "Combo 2"-Steckdose an der rechten hinteren Seitenwand des Autos ermöglicht das Schnellladen sowohl mit Wechselstrom als auch mit Gleichstrom. An einer heimischen Wallbox kann der elektrische Cinquecento mit 11 kW geladen werden.

Umfangreiche Ausstattung

Der zu gewinnende Fiat 500e ACTION im Gesamtwert von 27.150 Euro verfügt über eine umfangreiche Ausstattung inklusive Klimaanlage, Lichtsensor, Audio-System, 7 Zoll TFT-Display, schlüsselloses Startsystem (Keyless Go), elektrische Fensterheber und Außenspiegel, Müdigkeitswarner, drei Fahrmodi (Normal, Range, Sherpa), LED-Tagfahr- und -Rückleuchten, Mode 2 Ladekabel, etc. Darüber hinaus sind Extras wie Mode 3 Ladekabel inklusive Tasche, Winterpaket, Komfortpaket und Rückfahrsensoren mit an Bord.