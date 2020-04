Franzosen bringen ihren urbanen Crossover als „C-Series“ an den Start.

Citroen startet in Österreich neue Sondermodelle mit der Bezeichnung „C-Series“. Bei den Fahrzeugen wurde laut dem französischen Hersteller der Schwerpunkt auf einen eleganten Auftritt gelegt. Als erstes Modell der Sonderedition bringt Citroën in Österreich den C4 Cactus „C-Series“ in den Handel. Für die Kunden stehen zwei Motoren zur Wahl; Bestellungen sind ab sofort möglich.

© Citroen / PSA

Rote Akzente

Außen ist der neue C4 Cactus „C-Series“ vor allem an seinen roten Details erkennbar. Dazu zählen unter anderem das „C-Series“-Logo auf den Vordertüren und die rote Umrandung der Nebelscheinwerfer oder dem seitlichen Türschutz (Airbump). Für das Sondermodell stehen die Standard-Lackierung Banquise-Weiß, sowie die Metallic-Lackierungen Obsidien-Schwarz, Platinum-Grau, Artense-Grau und die Sonderlackierung Nacré-Weiß zur Verfügung.

© Citroen / PSA

Ausstattung

Der C4 Cactus „C-Series“ basiert auf dem Ausstattungsniveau Feel und verfügt serienmäßig unter anderem über Klimaautomatik, Infotainment-System inklusive "Mirror Screen"-Technologie und Smartphone-Integration (Apple CarPlay / Android Auto), getönte Heck- und Seitenscheiben, dem Style-Paket Red sowie eine Einparkhilfe hinten. Hinzu kommen Elemente in satiniertem Chrom, schwarzgraue Polster mit roten Applikationen sowie rote Ziernähte an Sitzen und Fußmatten. Die „C-Series“ Logos auf den Sitzen weisen gleich beim Einsteigen auf die Sonderedition hin.

Antrieb und Preise

Citroen bietet den C4 Cactus „C-Series“ mit der Benzinmotorisierung PureTech 110 Stop&Start sowie der Dieselmotorisierung BlueHDi 100 Stop&Start an. Mit dem Ottomotor ist das Sondermodell ab 20.695 Euro zu haben. Wer sich für den Selbstzünder entscheidet, muss mindestens 21.245 Euro investieren.

