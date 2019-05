BMW bringt ein neues Sondermodell des M2 Competition auf den Markt und erinnert damit an den legendären 2002 Turbo. Letzterer war übrigens das erste deutsche Serienfahrzeug mit Turboaufladung und gilt nach wie vor als Meilenstein. Mit der "Edition Héritage" wird das nun gehuldigt.

Elemente des historischen Vorbilds

Um dem kultigen Urahn gerecht zu werden, verfügt der M2 Competition "Edition Héritage" über einige Details seines historischen Vorbilds. Dazu zählen u.a. die Dekor-Folierungen in den M-Farben an den Flanken und an der Frontschürze. Diese zählten auch zu den Erkennungsmerkmalen des Topmodells der 02-Baureihe. Darüber hinaus verfügt das Sondermodell außen und innen über mehrere "Edition Heritage"-Schriftzüge. Konkret sind sie an Front- und Heckspoiler, hinter den Radkästen sowie auf der Mittelkonsole zu finden. Weiters ist auch das Carbon-Paket (Grill, Spiegelgehäuse und Diffusor), das beim normalen M2 Aufpreis kostet, serienmäßig verbaut.

Performance

Beim Antrieb sah die M GmbH keinen Nachholbedarf. Auch die "Edition Heritage" wird vom 3,0-Liter Biturbo-Reihensechszylinder mit 410 PS und 550 Nm Drehmoment des normalen M2 Competition angetrieben. So gerüstet, sprintet der Hecktriebler als Handschalter in 4,4 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die Version mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DKG) braucht sogar nur 4,2 Sekunden. Da kann der 2002 Turbo nicht mithalten. Für damalige Verhältnisse war das Fahrzeug mit seinem 170 PS starken Vierzylinder jedoch ebenfalls extrem flott unterwegs.

Zwei Haken

Heimische BMW-Fans müssen jetzt stark sein. Denn der M2 Competition "Edition Héritage" hat gleich zwei Haken. Zum einen ist er auf gerade einmal 40 Stück limitiert, zum anderen ist er ausschließlich für den französischen Markt bestimmt. Dort müssen die Käufer im Vergleich zum normalen Modell 7.000 Euro Aufpreis zahlen. Das Mehr an Geld scheint aber gut investiert zu sein, denn der Wert so stark limitierter Sondermodelle steigt normalerweise ziemlich rasch an.

