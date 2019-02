Cooler Mazda MX-5 zum 30. Geburtstag

Im Herbst 2018 hat Mazda dem aktuellen MX-5 ein Facelift verpasst. Nun kommt das erste Sondermodell der überarbeiteten Version in den Handel. Und dieses markiert ein echtes Highlight in der bisherigen Erfolgsgeschichte des meistverkauften Roadsters der Welt. Es kommt nämlich genau zum dreißigsten Geburtstag auf den Markt.

© Mazda

MX-5 30th Anniversary

Und auch den Ort der Präsentation haben sich die Japaner bestens überlegt: 30 Jahre nach seiner Weltpremiere in Chicago bringt Mazda den Kultroadster zu seinen Wurzeln zurück und präsentiert auf der Chicago Auto Show 2019 ein limitiertes Jubiläumsmodell. Dieses hört auf den Namen MX-5 30th Anniversary und verfügt über zahlreiche coole Details.

© Mazda

Highlights

Auffälligstes Merkmal ist gleich einmal die Lackierung in der Farbe „Racing Orange“. Dieser nur für das Jubiläumsmodell erhältlich Farbton kommt auch beim Innenraum-Design und den Recaro-Sportsitzen zum Einsatz. Brembo Bremssättel in Racing Orange und spezielle Alufelgen mit eigenem Jubiläumsschriftzug runden das Geburtstags-Outfit des MX-5 ab. Zusätzlich erhält jedes Exemplar des auf 3.000 Stück limitierten Sondermodells eine eigene Plakette mit seiner Seriennummer.

© Mazda

Nur mit Top-Motor

In puncto Ausstattung basiert der MX-5 30th Anniversary auf der Version Revolution. Unter der Motorhaube werkt der seit dem Facelift etwas erstarkte 2-Liter-Skyactiv-Benzinmotor mit 184 PS. In Kombination mit dem knackigen Sechsgang-Schaltgetriebe, dem Heckantrieb, der Gewichtsverteilung von 50:50 und dem Leergewicht von nur gut einer Tonne ist also für Fahrspaß bestens vorgesorgt. Das Jubiläumsmodell ist sowohl als Soft Top als auch als RF mit elektrischem Klappdach erhältlich.

© Mazda

50 Exemplare für Österreich

Der MX-5 30th Anniversary kommt ab Sommer 2019 nach Österreich. Hierzulande werden insgesamt nur 50 Fahrzeuge erhältlich sein. Auch wenn der Preis noch nicht feststeht, sollten Fans schnell sein. Denn das Jubiläumsmodell dürfte binnen kürzester Zeit ausverkauft sein. Seit seinem Marktstart im Jahr 1989 hat der MX-5 auf der ganzen Welt eine riesige Fangemeinde um sich geschart – auch in Österreich gibt es mehrer Clubs und große Treffen.

