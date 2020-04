Koreaner feiern heuer ihr 25-jähriges Jubiläum in Österreich.

Im September 1995 startete Kia den Vertrieb in Österreich. Das erste hierzulande angebotene Modell war der damals neue Sportage der ersten Generation. Nun feiern die Koreaner 25 Jahre Marktpräsenz in Österreich mit einer Sonderedition. Konkret gibt es vom aktuellen Sportage der vierten Generation ab sofort ein limitiertes Sondermodell.

Ausstattung

Die Sportage 25 Jahre Österreich Edition basiert auf der bereits sehr gut bestückten Ausstattungslinie Gold, toppt diese jedoch mit einigen weiteren Extras. Zur Serienausstattung des Sondermodells zählen u.a. 8 Zoll Navigationssystem inkl. 7 Jahre Kartenupdate, abgedunkelte Seitenscheiben (ab zweiter Sitzreihe und Heckscheibe), elektrische Heckklappe, 2-Zonen-Klimaautomatik, Parksensoren vorne und hinten, 19 Zoll-Leichtmetallräder, Smart Key und Startknopf, Teilledersitze, Online-Dienste inklusive Nutzung der Kia UVO Connect App (Fernzugriff auf Fahrzeugdaten, Ortung, etc.) sowie Voll-LED Scheinwerfer.

Antrieb

Kia bietet das Sondermodell mit dem 1.6 CRDi Dieselmotor mit 116 oder 136 PS an. Letzterer ist auf Wunsch auch mit Allrad und 7-Gang-Doppelkupllungsgetriebe zu haben. Der 1,6-l-Diesel ist in beiden Leistungsstufen serienmäßig an ein 48 Volt Mildhybrid-System gekoppelt. Der Starter-Generator unterstützt den Verbrenner bei Volllast und soll so für einen geringeren Verbrauch sorgen. Dazu trägt auch das erweiterte Start-Stopp-System bei, das den Dieselmotor bereits beim Ausrollen (ab unter 30 km/h) abstellen kann. Da das Fahrzeug rein elektrisch anfahren kann, soll es beim Ampelstart auch keine nervige Gedenksekunde mehr geben.

Preis

Der Sportage ist in der 25 Jahre Österreich Edition ab sofort bestellbar, beim Einstiegspreis für die 116-PS-Variante mit Frontantrieb (ab 35.090 Euro) ergibt sich laut Kia ein Preisvorteil von exakt 1.000 Euro. Wie bei jedem Modell der Marke ist auch hier eine 7 Jahre Werksgarantie (max. 150.000 km) mit dabei.

