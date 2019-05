Vor einigen Wochen hat Kia erstmals offiziell bestätigt, dass es sich beim vierten Modell der neuen Ceed-Generation um ein Kompakt-SUV handeln wird. Nun haben die Koreaner neue Informationen über den Newcomer, der sich zwischen dem größeren Sportage und dem kleineren Stonic einordnet, veröffentlicht. Darüber hinaus geben zwei offizielle Skizzen einen konkreten Ausblick auf das Design.

Weiterer Aspirant im Boom-Segment

Während der neue ProCeed mit seiner dynamischen und flachen Silhouette eine sportliche Zielgruppe anspricht, zielt das kompakte SUV voll auf das aktuelle Boom-Segment ab. Doch auch immer mehr Käufer von praktischen Autos mit erhöhter Sitzposition und guter Übersicht wollen nicht auf ein dynamisches Design verzichten. Das zeigen die Verkaufserfolge von Konkurrenten wie VW T-Roc, Mazda CX-3, Audi Q2 oder Fiat 500X. Das weiß natürlich auch Kia und verpasst dem "Ceed-SUV“ deshalb ein adrettes Design.

© Kia

Design

Die Front wird vom Marken-typischen "Tigerasen“-Grill dominiert. Dieser verschmilzt hier jedoch erstmals mit den flachen LED-Scheinwerfern. Unterm Grill befindet sich ein zusätzlicher schmaler Lufteinlass. Einen weiteren findet man im unteren Bereich der Schürze. Hier sitzen auch noch weit außen angeordnete LED-Nebelscheinwerfer, welche die Breite des Crossovers unterstreichen. Insgesamt erinnert die Front etwas an den Range Rover Evoque II, was sicher kein Nachteil ist. Von der Seitenansicht gibt es noch keine Skizzen. Sie wird aber von der erhöhten Bodenfreiheit, ausgestellten Radhäusern, Plastik-Beplankungen, großen Rädern und einer Dachreling geprägt sein. Das Heck erweist sich als weitere Schokoladenseite des neuen Kia-Modells. Hier setzen vor allem die ebenfalls schmal ausgeführten LED-Rückleuchten ein Ausrufezeichen. Sie werden nämlich von einer Chromspange verbunden und nehmen diese quasi in die Zange. Im unteren Bereich der Schürzte gibt es bündig integrierte Auspuffblenden sowie einen angedeuteten Unterfahrschutz. Im dezenten Dachkantenspoiler ist die dritte Bremsleuchte integriert.

© Kia

Technik

Informationen zur Technik hat Kia noch nicht verraten. Bei den drei verfügbaren Ceed-Modellen (ProCeed, Fünftürer und Sportwagon) gibt es keinen Allradantrieb. Deshalb dürfte auch das SUV als reiner Fronttriebler in den Handel kommen. Zudem werden mit großer Wahrscheinlichkeit die bewährten Motoren zum Einsatz kommen. Lediglich die schwachen Einstiegstriebwerke dürften beim Crossover eher nicht verbaut sein. Das Leistungsspektrum der Diesel und Benziner wird also wohl zwischen 136 PS und 204 PS liegen. Neben einer 6-Gang-Handschaltung wird es auch das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe geben. Ob auch eine rein elektrische Variante (z.B. mit der Technik des e-Soul) oder (Plug-in-)Hybrid-Versionen wie beim Niro in den Handel kommen werden, bleibt abzuwarten. Moderne Technologien wie Smartphone-Integration, Touchscreen-Navi mit Echtzeitverkehrsdaten und diverse Fahrassistenzsysteme hat Kia ebenfalls im Programm. Diese kommen mit Sicherheit auch beim "Ceed-SUV" zum Einsatz.

Verfügbarkeit

Laut Kia wird das neue Kompakt-SUV im Sommer 2019 enthüllt. Im Herbst soll es zu den heimischen Händlern rollen. Dann dürfte die Ceed-Palette komplett sein. Wie bei allen Modellen der Marke wird es auch hier die 7 Jahre Werksgarantie (max. 150.000 km) geben. Zudem dürfen Interessenten mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis rechnen.

