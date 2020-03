Nun kommen weitere Teilzeitstromer der Kompaktfamilie in den Handel.

Im Vorjahr hat Mercedes die A-Klasse (inklusive Limousine) und B-Klasse mit Plug-in-Hybridantrieb vorgestellt. Erstere ist als Fünftürer mittlerweile auch im Handel (ab 41.830 Euro). Nun wird die aktuelle Kompaktwagenfamilie um drei weitere Teilzeitstromer erweitert. Konkret bekommen auch der brandneue GLA sowie der CLA und CLA Shooting Brake den Plug-in-Hybridantriebsstrang, das Kürzel 250 e sowie die Zusatzbezeichnung "EQ Power".

© Daimler AG

Antriebsstrang

GLA 250 e

Wie bei A- und B-Klasse setzt sich auch der Antriebsstrang des GLA 250 e und des CLA (Shooting Brake) 250 e aus einem 1,33 Liter großen Vierzylinder­benziner (160 PS) und einem 75 kW starken Elektromotor zusammen. Letzterer sitzt im Gehäuse des 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebes (8F-DCT). Das Motorenduo bringt es auf eine Systemleistung von 160 kW (218 PS) und ein Systemdrehmoment von 450 Nm. Die Fahrleistungen und die Verbrauchswerte können sich sehen lassen (siehe Tabelle ganz unten). Dank des für Plug-in-Hybride unrealistischen WLTP-Messverfahrens wird für die Teilzeitstromer in Österreich keine NoVA fällig.

© Daimler AG

Laden und Reichweite

CLA Coupé 250 e

Die Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie mit einer Gesamtkapazität von ca. 15,6 kWh kann mit Wechsel- oder Gleichstrom aufgeladen werden. So sind die kompakten Plug-in-Hybride an einer 7,4-kW-Wallbox mit Wechselstrom (AC) binnen 1 Stunde 45 Minuten von 10 bis 100 Prozent aufgeladen. Beim Gleichstromladen (DC) beträgt die Ladezeit etwa 25 Minuten von 10 bis 80 Prozent. Wird die Batterie vor der Abfahrt voll aufgeladen, verspricht Mercedes folgende Elektro-Reichweiten (WLTP): CLA Coupé 250 e 60 bis 69 km; CLA Shooting Brake 250 e 58 bis 68 km und GLA 250 e 53 bis 61 km. Für die meisten Pendler sollten diese Werte locker ausreichen. Im reinen E-Modus sind maximal 140 km/h möglich.

© Daimler AG

Spezielle Plug-in-Funktionen

CLA Shooting Brake 250 e

Wie bei allen Fahrzeugen der aktuellen Kompakt-Generation ist auch bei den Plug-in-Hybriden das schlaue Infotainmentsystem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) inklusive Sprachasssitenten („Hey Mercedes“) an Bord. Hier sind jedoch zusätzlich die Plug-in-Betriebsarten integriert. Dazu zählt u.a. die intelligente, streckenbasierte Betriebsstrategie - sie berücksichtigt u.a. Navigationsdaten, Geschwindigkeitsvorschriften und Streckenverlauf. Umliegende Ladesäulen kann man sich durch den Sprachbefehl „Hey Mercedes, finde Ladesäulen in der Nähe“ anzeigen lassen. Zudem stehen die neuen Fahrprogramme „Electric“ und „Battery Level“ zur Verfügung. In „Electric“ wird der Verbrennungsmotor nur zugeschaltet, wenn der Fahrer beim Fahrpedal auf Kickdown geht. Zudem lässt sich im Programm „Electric“ die Stärke der Rekuperation über Paddles hinter dem Lenkrad in fünf Stufen (automatisch, +, normal, - und --) wählen. Außerdem verfügbar sind die Modi Comfort, ECO und Sport. Damit kann der Fahrer je nach Bedarf entweder elektrisches Fahren priorisieren, die Fahrdynamik durch den kombinierten Antrieb betonen oder verbrennungsmotorische Fahrt bevorzugen, um beispielsweise elektrische Reichweite aufzusparen. Serienmäßig ist auch die Vorklimatisierung vor dem Start des Fahrzeugs verfügbar - dem elektrischen Klimakompressor sei Dank. Die Vorklimatisierung (Kühlung oder Heizung) kann auch über ein Smartphone aktiviert werden.

© Daimler

Technik gekonnt integriert

Cockpit mit spezifischen EQ-Anzeigen.

Um die Batterie möglichst platzsparend unterzubringen, haben die Mercedes-Ingenieure ziemlich viel Hirnschmalz aufgebracht. So ermöglicht eine innovative Abgasanlage ein ziemlich geschicktes Packaging: Der Auspuff ist nicht bis ans Fahrzeugende geführt, sondern mündet zentral unter dem Fahrzeugboden, der Endschalldämpfer wurde in den Mitteltunnel gepackt. Die Integration des Kraftstofftanks in den Achsbauraum schafft Platz unter den Rücksitzen für die Hochvoltbatterie. So kommt es bei GLA 250 e und des CLA (Shooting Brake) 250 e laut Mercedes zu keinerlei Einschränkungen beim Platzangebot für die Insassen. Lediglich das Kofferraumvolumen schrumpft gegenüber den nicht hybrid-motorisierten Schwestermodellen etwas. Auch die Anhängelast der kompakten Hybriden kann sich sehen lassen: Sie beträgt 1.600 kg (gebremst).

© Daimler

Verfügbarkeit

Zusatzname und Ladeanschluss.

Mit den drei Newcomern komplettiert Mercedes die EQ Power Modelle der Kompaktwagen-Familie mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Lediglich der GLB für die Steckdose fehlt derzeit noch. Laut der Marke mit dem Stern können der neue GLA 250 e und CLA (Shooting Brake) 250 e noch im Frühjahr dieses Jahres bestellt werden. Die Markteinführung soll wenige Wochen später erfolgen. Österreich-Preise gibt es noch nicht. Der Aufpreis zur fünftürigen A-Klasse, die als 250 e ab 41.830 Euro zu haben ist, dürfte bei rund 3.500 Euro liegen.

Noch mehr Infos über Mercedes finden Sie in unserem Marken-Channel.

Technische Daten