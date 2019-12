Mitsubishi verpasst dem aktuellen Space Star für seinen zweiten Lebenszyklus ein umfangreiches Facelift. Das Einstiegsmodell des japanischen Autobauers passt sich optisch seinen größeren Geschwistern an und bekommt zudem ein neues Infotainment-System.

© Mitusbishi

Design

Der aufgefrischte Space Star trägt den Namen „Facelift“ zurecht. Denn an der Front gibt es die größten Unterschiede. Hier setzt nun auch der City-Flitzer auf den sogenannten Dynamic Shield-Look, den wir bereits vom ASX, Eclipse Cross und Outlander kennen. Den neuen Kühlergrill zieren zwei rot lackierte Lamellen, das mittig platzierte Mitsubishi-Logo wirkt größer. Wie bei den größeren Modellen kommen zwei gegenläufige, C-förmige Chromspangen zum Einsatz. Sie enden unter den modifizierten Schweinwerfern, die nun ein LED-Tagfahrlicht integriert haben. Die runden Nebelscheinwerfer in den äußeren Lufteinlässen sind ebenfalls neu. In der Seitenansicht wurde lediglich das Design der 15 Zoll großen Alufelgen (Serie: 14 Zoll Stahlfelgen) verändert. Hinten ist das Modelljahr 2020 an den L-förmigen LED-Leuchten sowie der modifizierten Schürze zu erkennen. Neue Außenlackierungen runden die optische Auffrischung ab.

© Mitusbishi

Cockpit und Ausstattung

Innen soll der „neue“ Space Star nun etwas hochwertiger wirken. Mitsubishi verbaut neue Oberflächenmaterialien und Sitzbezüge. Wichtigste Neuerung stellt jedoch das neue Infotainment-System dar. Dieses bietet einen 7 Zoll großen Touchscreen und verfügt über Smartphone-Integration via Apple CarPlay (Fotos gibt es derzeit nur von der Rechtslenker-Version). Alle Modelle fahren serienmäßig mit manueller Klimaanlage, elektrischen Fensterhebern vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung sowie Audiosystem (Radio-, CD-, MP3- Kombination und AUX-Eingang) vor. Das Topmodell bietet u.a. Notbremsassistenten, Navigationssystem, 7 Zoll Touchscreen, Bluetooth- Freisprecheinrichtung, Licht- und Regensensor, vier elektrische Fensterheber, Lederlenkrad- und Lederschalthebel, LED-Rückleuchten, Außenspiegel elektr. Beheizbar und 15 Zoll Leichtmetallfelgen.

© Mitusbishi

Antrieb

Bei den Motoren können sich die Kunden für einen 1,0-Liter-Benziner mit 72 PS sowie einen 1,2-Liter-Benziner mit 82 PS entscheiden. Beide erfüllen die Abgasnorm Euro 6d Temp EVAP ISC. Beim schwächeren Aggregat sollen eine neue Lichtmaschine mit 130 A und eine neue Getriebeabstufung bei der manuellen 5-Gang Schaltbox für einen geringeren Verbrauch sorgen (WLTP: 5,1/100km; 115 g CO2/km). Der leistungsstärkere 1,2 Liter MIVEC Benzinmotor mit 82 PS weist einen Normverbrauch von 5,3 Liter auf 100 Kilometer auf und ist mit einer manuellen 5-Gang Schaltbox oder gegen Aufpreis mit CVT-Automatikgetriebe lieferbar.

>>>Nachlesen: Mitsubishi Space Star unter 8.000 Euro

Verfügbarkeit

Der Verkaufsstart des überarbeiteten Space Star in Österreich erfolgt im März 2020. Preise hat Mitsubishi noch nicht verraten. Der Einstiegspreis sollte aber wieder unter der 10.000 Euro Marke liegen.

Noch mehr Infos über Mitsubishi finden Sie in unserem Marken-Channel.