Im Vorjahr hat Hyundai u.a. die völlig neue Generation des i10 enthüllt. In diesem Jahr ist nun dessen etwas größerer Bruder an der Reihe. Auf dem Genfer Autosalon 2020 (Anfang März) feiert nämlich der neue i20 seine Weltpremiere. Dieser wurde im Herbst 2018 noch einmal überarbeitet, doch nun ist die Zeit für den Nachfolger gekommen. Zu den heimischen Händlern rollt die Neuauflage des Gegners von Polo, Corsa, Fiesta, Ibiza, Yaris, Fabia, Rio, 208 und Co. im Herbst. Gemeinsam mit der Ankündigung haben die Südkoreaner auch erste Teaser-Fotos veröffentlicht.

Neuer i20 wird sportlicher

Dabei zeigt sich, dass Hyundai auch beim neuen i20 an seinem aktuellen, durchaus progressiven Designkurs festhält. Der etwas über vier Meter lange Kleinwagen wirkt deutlich sportlicher als das aktuelle Modell. Natürlich muss man dabei bedenken, dass die Skizzen immer etwas überzeichnet sind. Dennoch lassen sich die wichtigsten Elemente (Proportionen, Linienführung und Front-/Heckdesign) bereits herauskristallisieren.

Design

So lässt der waagrecht zu den Seiten verlaufende Grill im markentypischen Kaskaden-Design den neuen i20 breiter wirken. Die gezackten Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht erinnern etwas an den Audi A1 Sportback. Die großen Lufteinlässe in der Frontschürze lassen auf ein sportliches Top-Modell (N bzw. N-Line) hoffen. Seitlich setzt der 5-Türer mit einer ansteigenden Fensterlinie, betonten Radkästen und einer abfallenden Dachlinie Akzente. Die riesigen Räder sind hingegen reine Show. Das Heck wird von horizontal ausgelegten Rückleuchten geprägt, die nahtlos mit der Heckscheibe verbunden sind.

Innenraum

Vom Cockpit hat Hyundai zwar noch kein Teaserbild veröffentlicht, einige Infos hat der Hersteller aber bereits verraten. Der neue i20 soll über ein horizontal ausgeführtes Armaturenbrett mit markanten Lamellen verfügen. Darüber hinaus wurde laut Hyundai das neue digitale Kombiinstrument mit dem zentralen Infotainmentsystem kombiniert. Beide Anzeigen verfügen über einen 10,25 Zoll Bildschirm. Hier lässt also ebenfalls der Audi A1 grüßen.

Weitere Infos in Genf

Technische Daten (Motoren, Abmessungen, Kofferraumvolumen, Fahrleistungen, etc.) und die Ausstattungsvarianten (wahrscheinlich Level 1 bis 6) hat Hyundai noch nicht verraten. Auf diese Informationen und auf das finale Design müssen wir uns also noch bis zur Weltpremiere gedulden. Diese erfolgt aber ohnehin in weniger als vier Wochen.