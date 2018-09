Land Rover schickt eine leicht überarbeitete Variante des Range Rover Sport an den Start. Da es erst vor wenigen Monaten ein größeres Facelift gab, haben sich die Entwickler für das Modelljahr 2019 "nur" auf Antrieb und Assistenzsysteme konzentriert.

© Jaguar Land Rover

Neuer Motor

Unter der Motorhaube zieht dabei der neue SDV6 ein: ein V-Sechszylinder, dem zwei Turbolader zu einer Leistung von 249 PS sowie zu einem Drehmomentmaximum von 600 Nm verhelfen. Der neue Selbstzünder tritt an die Stelle des bisherigen Sd4-Diesels, den er um 9 PS und 100 Nm übertrumpft – auch das Beschleunigungsvermögen verbessert sich um 0,8 Sekunden, denn der Range Rover Sport SDV6 spurtet in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Zugleich erfüllt er die Anforderungen der neuen Abgasnorm Euro 6d-Temp. Den Normverbrauch des serienmäßig mit einer Automatik ausgestatteten Allradlers geben die Briten mit 7,5 Litern pro 100 Kilometer an. Neben der neuen Dieselvariante können sich sparsame Kunden unverändert auch für den vor wenigen Monaten vorgestellten Plug-in-Hybrid P400e entscheiden (51 km E-Reichweite).

© Jaguar Land Rover

Zusätzliche Assistenzsysteme

Neben dem Motor gibt es beim Modelljahr 2019 auch neu ins Programm genommene Assistenzsysteme. So ist der Brite u.a. mit Adaptiver Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion lieferbar. Das System hält die gewählte Distanz zum Vordermann auch dann ein, wenn der Verkehr zum Stillstand kommt. Sollte der Kurzaufenthalt nicht länger als drei Sekunden dauern, fährt der Range Rover Sport automatisch wieder los. Gleichfalls neu ist die Adaptive Geschwindigkeitsregelung samt Lenkassistent. Sie hält das noble SUV selbsttätig auf Kurs, indem sie dezent in die Lenkung eingreift. Für ein Plus an Sicherheit soll auch der neue Notfall-Bremsassistent für hohe Geschwindigkeiten sorgen, der mit beiden Ausführungen der Adaptiven Geschwindigkeitsregelung kombiniert werden kann.

Mehr Infos über Land Rover / Range Rover finden Sie in unserem Marken-Channel.

Verfügbarkeit und Preis

In Österreich ist der Range Rover Sport Modelljahr 2019 bereits bestellbar. Mit dem neuen SDV6 Diesel kostet er mindestens 82.000 Euro. Damit markiert dieses Triebwerk auch das Einstiegsmodell der Baureihe. Der Motor kann mit den Ausstattungslinien S, SE, HSE und HSE Dynamic kombiniert werden.

>>>Nachlesen: Schnellster Range Rover aller Zeiten

>>>Nachlesen: Range Rover bezwingt unfassbare Treppe

>>>Nachlesen: Erster Range Rover mit Plug-in-Hybrid