Kurz nach dem Start des völlig neu entwickelten Korando schickt Ssangyong die überarbeitete Variante des Tivoli in den Handel. Das 4,23 Meter lange Kompakt-SUV bekommt ein aufgefrischtes Design, ein modernes Interieur und neue Motoren. Die Premiere erfolgt im Rahmen der Vienna Autoshow 2020 (16. bis 19. Jänner).

Design

Obwohl sich außen nicht allzu viel getan hat, ist der aufgefrischte Tivoli sofort erkennbar. Die Designer haben ihm neue Scheinwerfer mit Voll-LED-Technik und neue, dreistöckig angeordnete LED-Nebelleuchten verpasst. Der Stoßfänger verfügt nun über einen zusätzlichen Lufteinlass oberhalb der Kennzeichenhalterung. Am Heck weiden die LED-Rückleuchten eine neue Grafik auf. Zudem wirkt das mittig platzierte Ssangyong-Logo nun größer. Neue Farbtöne wie Kirschrot oder Platingrau und neue Felgen (16 oder 18 Zoll) runden den optischen Feinschliff ab.

Innenraum

Das Interieur wurde ebenfalls überarbeitet. Hier sticht vor allem die neue Mittelkonsole ins Auge. Hier ist nun ein 8 Zoll großer Touchscreen im Tablet-Format integriert. In der Top-Ausführung bietet das Display eine Diagonale von 9,2 Zoll. Zudem sind hier ein integriertes Navigationssystem, Smartphone-Integration (Android Auto und Apple CarPlay), Rückfahrkamera sowie ein 10,25 Zoll großes virtuelles Kombiinstrument an Bord. Lederausstattung, Klimaautomatik und DAB+ Radio sind ebenfalls erhältlich. Das Angebot an Assistenzsystemen wurde u.a. über einen Totwinkel- und Querverkehrswarner erweitert. Notbremssystem mit Fußgängererkennung, Spurhalteassistent und Verkehrsschilderkennung zählen zur Serienausstattung. Die neuen Sitze im Halbschalen-Design sollen eine gute Langstreckentauglichkeit bieten. Am ohnehin ordentlichen Platzangebot ändert sich nichts. Der Grundkofferraum von 427 Litern bleibt ebenfalls unangetastet.

Neuer Motor

Die Motorenpalette des facegelifteten Tivoli ist ident mit den Motoren im neuen Korando – das kompakte SUV ist also mit einem 1,6 Liter Dieselmotor mit 136 PS (300 Nm) oder dem neu entwickelten Turbobenziner mit 163 PS (280 Nm) erhältlich. Beide Motoren erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-Temp-Evap.Ab Mai wird das Antriebsportfolio um einen Turbobenziner (1,2 TGDI) mit 130 PS erweitert. Zur Kraftübertragung sind ein Sechsgang-Schaltgetriebe als auch eine Sechsstufen-Automatik von Aisin verfügbar. Zudem kann jeweils auch zwischen Front- (2WD) und Allradantrieb (4WD) gewählt werden.

Verfügbarkeit

Der überarbeitete Tivoli kommt im März 2020 in den Handle. Preise hat Ssangyong noch nicht verraten. Aktuell geht es ab Euro los.

