VW Golf VIII ungetarnt auf Testfahrt erwischt

Bei VW stehen in diesem Jahr zwei extrem wichtige Weltpremieren an. Zum einen, das günstige Kompakt-Elektroauto I.D. Neo, zum anderen die völlig neue Golf-Generation. Im Vorjahr hat der Hersteller bereits einige Details und ein Teaser-Bild zum Golf VIII verraten. Dabei zeigte sich, dass der Bestseller in seiner neuen Ausgabe ein echter Hightech-Kompakter wird. Über das Design hielt sich Volkswagen jedoch in Stillschweigen. Doch diese Geheimniskrämerei scheint nun hinfällig zu sein. Ein Autofan hat den Golf VIII nämlich fast ungetarnt auf Testfahrt erwischt. Fotos von dem "erlegten" Erlkönig wurden danach auf dem Instagram-Account „johannes.vag“ veröffentlicht.

© Screenshot: Instagram / johannes.vag

Design

Auf den Fotos ist die Front und das Heck der mittlerweile achten Golf-Generation sehr gut erkennbar. Und auch die Silhouette ist bestens erkennbar. Bei Letzterer hält VW an der traditionellen Linie fest. Auch der Golf VIII bekommt die breite C-Säule mit dem markanten Knick. Das etwas abgesenkte Dach und die breitere Spur lassen den Kompakten zudem satter auf der Straße stehen. Vorne gibt es Parallelen zum T-Cross und T-Roc. Wie bei den beiden Crossovern werden auch beim Kompakten die Scheinwerfer Richtung Grill etwas schmaler. Die insgesamt horizontale Ausrichtung zieht sich mittlerweile durch die gesamte VW-Modellpalette.

© Screenshot: Instagram / johannes.vag Bekannte Golf-Grundform mit einem Schuss mehr Dynamik.

Das Heck wirkt nun dynamischer. Hier werden die zweigeteilten Rückleuchten etwas flacher. Auffällig sind die vier einzelnen Lichtpunkte, die wir bisher bei noch keinem Modell der Marke gesehen haben. Hinzu kommen ein nahtlos die Dachlinie verlängernder Spoiler, eine breite Heckklappe sowie eine mit Chromleiste aufgewertete Heckschürze. Alles in allem wirkt das Fahrzeug moderner als sein Vorgänger, ist aber auf den ersten Blick als Golf erkennbar. So muss das bei einem derart wichtigen Modell auch sein. Der seit 2012 gebaute und im Vorjahr aufgefrischte Golf VII wirkt zwar ebenfalls sehr stimmig, kommt im Vergleich zu jüngeren Konkurrenten wie dem Ford Focus oder der Mercedes A-Klasse mittlerweile aber etwas hochbeinig daher. Bei der achten Generation trifft das nicht mehr zu.

Kein e-Golf mehr

Bis auf das Teaser-Bild gibt es keine weiteren neuen offiziellen Informationen seitens VW. Der neue Golf wird wohl auf der IAA 2019 (Ende September) präsentiert und kommt in rund einem Jahr in den Handel. Da dann auch das erste Modell der rein elektrischen ID-Reihe (in Golf-Größe) startet, ist auch klar, dass es künftig keinen e-Golf mehr geben wird. Dafür erhalten alle Benziner und Diesel ein 48-Volt-Mildhybridsystem. Darüber hinaus wird es auch wieder eine Plug-in-Hybridvariante namens GTE geben. Das Karosserieangebot wird aus Kostengründen auf den Fünftürer und den Kombi (Variant) zusammengestrichen. Dreitürer und Sportsvan bekommen keine Nachfolger mehr.

Digitalisiertes Cockpit mit Sprachassistenten

Im Gegensatz zum Exterieur, wo an der Grundform nicht gerüttelt wird, bleibt im Innenraum kein Stein auf dem anderen. Ähnlich wie im neuen Touareg wird es im Golf serienmäßig ein voll digitalisiertes Cockpit mit nur ganz wenigen mechanischen Tasten geben. Wie das Ganze in etwa aussehen wird, zeigte VW bereits anhand der Studie T-Cross Breeze (siehe Foto unten). Hier folgt der Hersteller der neuen Mercedes A-Klasse, die es ebenfalls nur mehr mit digitalen Instrumenten und Touchscreen gibt. Und auch das Bedienkonzept wird jenem des kompakten Mercedes ähneln. Wie bei MBUX bekommt auch der Golf VIII einen digitalen (Sprach-)Assistenten, der so gut wie alle Funktionen per Sprachbefehl steuern kann (Klimaautomatik, Schiebedach, Fenster) und den Fahrer auch ansonsten in vielen Bereichen unterstützt (Fragen beantworten, Tisch reservieren, Zusatzinfos zu Navigationszielen liefern, etc.). Wie alle künftigen VW-Modelle ist der Golf dank integrierter SIM-Karte (eSIM) stets online. So ist er auch für Over-the-Air-Updates gerüstet.

Das Cockpit des Golf VIII wird sich stark an jenem des T-Cross Breeze Concept (Bild) orientieren.

Innovationen

Ein weiteres technisches Highlight des Golf VIII dürfte das Head-up-Display werden. Dieses setzt erstmals auf Augmented Reality (erweiterte Realität). Dabei werden die Navigationshinweise in 3D-Form so in die Windschutzscheibe projiziert, dass es aussieht, als wären sie direkt auf der Straße. Wenn man beispielsweise eine Ausfahrt auf der Autobahn nehmen muss, erscheint der Richtungspfeil direkt auf der Fahrbahn. Ähnliches gilt für das Verlassen bei Kreisverkehren, etc. Darüber hinaus wird der neue Golf bereits für das automatisierte Fahren (Level 3) vorbereitet sein. Sobald es die Gesetze erlauben, kann der Kompakte also autonom auf der Autobahn oder im Stop&Go-Verkehr fahren. Der Fahrer muss dabei nicht einmal mehr den Blick auf die Straße gerichtet haben.

Bleibt der Golf am Thron?

Der Golf ist in Österreich seit über 40 Jahren durchgängig das meistverkaufte Auto. Künftig hat er es jedoch deutlich schwerer. Kleine bzw. kompakte SUVs wie der brandneue T-Cross und der T-Roc sägen ordentlich am Thron. Das extrem boomende Segment hat mittlerweile die Kompaktklasse überholt. Und auch der steigende Absatz von Elektroautos dürfte die Verkaufszahlen bremsen. Damit der Golf dennoch ein Bestseller bleibt, rüstet ihn VW technisch ordentlich auf, ohne dabei auf die bewährte Optik zu verzichten. Ob das reichen wird, um den Verkaufsthron zu verteidigen, wird sich zeigen. Doch für VW dürfte es keine allzu große Rolle spielen, wer von T-Cross, T-Roc, ID „Neo“ oder Golf das meistverkaufte Auto ist. Hauptsache man hat für alle Kunden ein passendes Angebot im Programm und der Gesamtabsatz stimmt.

