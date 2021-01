Hierzulande kann das neue SUV-Flaggschiff der Marke ab sofort bestellt werden.

Im Mai 2020 hat Toyota angekündigt, seine europäische SUV-Palette im Jahr 2021 nach oben hin abrunden zu wollen. Und nun ist es soweit: Mit dem Highlander Hybrid ist das neue Crossover-Flaggschiff der Japaner ab sofort bestellbar. Damit bekommen Yaris Cross, C-HR und RAV4 einen neuen Häuptling. Das siebensitzige SUV ist in Regionen wie Nordamerika ein echter Verkaufsschlager. Mit einer Länge von 4,97 Metern tritt er hierzulande gegen Konkurrenten wie BMW X5, Mercedes GLE, VW Touareg und Audi Q7 an.

© Toyota

Potenter Antriebsstrang

Der Highlander baut auf Toyotas GA-K Plattform auf. Als Antrieb kommt natürlich auch hier ein Hybridsystem zum Einsatz. Den Dieselmotor haben die Japaner bei ihren Pkw-Modellen schon vor einiger Zeit komplett gestrichen. Neben dem Hybridantrieb ist beim großen SUV auch der Allradantrieb (AWD-i) obligatorisch. Konkret kommt eine Kombination aus 2,5-Liter-Benziner und jeweils einem Elektromotor an Vorder- und Hinterachse zum Einsatz. Das Vollhybridsystem wartet mit einer Systemleistung von 248 PS auf. Den WLTP-Durchschnittsverbrauch gibt Toyota mit 6,6 bis 7,1 Liter auf 100 Kilometer an. Kurze Strecken können auch rein elektrisch absolviert werden – sogar bis zu einer Geschwindigkeit von 125 km/h. Der Fahrer kann aus vier Fahrmodi (Eco, Normal, Sport und Trail) wählen. Die Anhängelast von zwei Tonnen kommt nicht ganz an jene der starken (Diesel-)Konkurrenten heran. Für die meisten Fahrer sollte sie dennoch ausreichen.

© Toyota

Design und Platzangebot

Optisch ist der Highlander auf den ersten Blick als aktueller Toyota erkennbar. Das SUV sieht aus wie ein großer RAV4. Vorne gibt es den bekannten Grill, das Markenlogo wird von einer auffälligen Chromspange in Szene gesetzt. Die flachen LED-Scheinwerfer reichen bis weit in die Kotflügel. Die Seitenansicht setzt auf SUV-Merkmale wie erhöhte Bodenfreiheit, Plastikbeplankungen an den Radläufen, Dachreling und große Räder (18 Zoll Serie). Das Heck wirkt für ein derart großes Fahrzeug durchaus dynamisch. Dafür sorgen vor allem die zackigen Rückleuchten und der ziemlich groß dimensionierte Dachkantenspoiler. Ein Auspuff ist nicht zu sehen. Innen verspricht Toyota hohe Flexibilität und großzügige Platzverhältnisse. Selbst auf den Sitzen sechs und sieben sollen es Erwachsene auf Kurzstrecken aushalten. Sind die beiden hinteren Sitze im Boden versenkt, bietet der Fünfsitzer 658 Liter Kofferraumvolumen. Unter dem ebenen Ladeboden verbirgt sich weiterer Stauraum. Durch Umklappen der zweiten und dritten Sitzreihe lässt sich das Ladevolumen auf bis zu 1.909 Liter erweitern. Selbst mit sieben Personen an Bord hält der neue Highlander noch ein souveränes Kofferraumvolumen von 332 Litern bereit Die Heckklappe lässt sich per Fußsensor in der Topausstattungsvariante elektrisch öffnen und die zweite Sitzreihe ist um 180 Millimeter verschiebbar.

© Toyota

Cockpit

Das in Schwarz gehaltene Interieur braucht sich vor der Konkurrenz nicht zu verstecken. Im Cockpit dient ein bis zu 12,3-Zoll-Multimediadisplay in der Mittelkonsole als zentrales Bedienelement. Es umfasst unter anderem ein Navigationssystem und eine Smartphone-Integration mittels Apple CarPlay und Android Auto. Eine drahtlose Ladefunktion für Handys ist ebenfalls an Bord. Ein echtes Highlight ist der zuschaltbare digitale Rückspiegel, der hinter das Fahrzeug blickt, ohne dass die Sicht durch Kopfstützen und andere Insassen beeinträchtigt wird. Das gibt es derzeit nur bei Jaguar Land Rover und beim Honda e. Weitere verfügbare Features sind ein 10,1 Zoll großes Head-up-Display und eine Sitzbelüftung. Darüber hinaus können sich die Passagiere über diverse Staufächer und USB-Anschlüsse in den ersten beiden Sitzreihen freuen.

© Toyota

Drei Ausstattungslinien

Toyota bietet den neuen Highlander Hybrid in drei Ausstattungslinien an. Die Einstiegsversion Active bietet neben 18-Zoll-Leichtmetallrädern und LED-Scheinwerfern auch eine 3-Zonen-Klimaautomatik, ein acht Zoll großes Multimedia-Display. Mobiltelefone können per Bluetooth eingebunden und kabellos aufgeladen werden. Hinzu kommen das sieben Zoll große Multi-Info-Display in der Instrumententafel, beheizte Vordersitze, Sonnenrollos für die zweite Sitzreihe und ein Toter-Winkel-Warner. Ebenfalls an Bord: das Smart-Key-System für schlüsselloses Öffnen/Verschließen und Starten. Die mittlere Ausstattungsversion heißt Style . Sie ist außen an 20 Zoll großen Leichtmetallrädern, einem schwarz lackierten Kühlergrill mit Chrom-Applikationen und dem in Silber abgesetzten Unterfahrschutz hinten erkennbar. Projektor-LED-Scheinwerfer sowie Aluminium-Einstiegsleisten sind ebenfalls mit an Bord. Die Ledersitze auf Fahrer- und Beifahrerseite lassen sich beheizen und elektrisch verstellen, für den Fahrersitz gibt es zudem eine Memory-Funktion. Das Lenkrad besitzt Schaltwippen und ist zudem beheizbar. Die Heckklappe öffnet elektrisch. Einparksensoren vorne und hinten sollen das Einparken des Dickschiffs erleichtern. In der Topversion VIP ist der Highlander komplett ausgestattet. Highlight ist das 12,3 Zoll große Multimedia-Display in der Mittelkonsole. Darüber hinaus besitzt er zum Beispiel beheizte Ledersitze vorne und hinten sowie eine regelbare Sitzbelüftung für den Fahrer- und Beifahrersitz, ein 10,1 Zoll großes Head-up-Display, einen digitalen Innenspiegel und eine 360-Grad-Kamera. Ein JBL Soundsystem mit 10 Lautsprechern und Subwoofer und ein Fußbewegungssensor für die elektrische Heckklappe runden die umfangreiche Ausstattung ab. Ein elektrisches Panoramaschiebedach steht für die Linien Style und VIP optional zur Wahl.

© Toyota

Assistenzsysteme

Da die Japaner mit dem Highlander auch Familien ansprechen wollen, lässt das große SUV in Sachen Sicherheit ebenfalls nichts anbrennen. Zu den aktiven Sicherheitssystemen, die im serienmäßigen Toyota Safety Sense Paket zusammengefasst sind, zählen ein Pre-Collision Notbremssystem (PCS), das auch Fußgänger und Fahrradfahrer erkennt und bei Bedarf mit einem aktiven Lenkeingriff eingreift, ein adaptiver Abstandsregeltempomat, eine Verkehrszeichenerkennung, ein Spurverlassenswarner sowie ein Spurhalte- und Fernlichtassistent.

>>>Nachlesen: Toyota Highlander kommt nach Österreich

Preise

Toyota verkauft den Highlander Hybrid in Österreich ab 57.990 Euro (Active). Für die mittlere Ausstattngsvariante Style werden mindestens 63.490 Euro fällig und das Top-Modell VIP schlägt mit 69.990 Euro zu Buche.

