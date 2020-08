Nach C4 Cactus und C3 Aircross ist das große SUV das dritte Modell der Reihe.

Citroen baut seine Sondermodellreihe „C-Series“ weiter aus. Nach dem C4 Cactus und dem C3 Aircross darf sich nun auch der C5 Aircross mit diesem Beinamen schmücken. Auch das große SUV setzt als C-Series auf die Erkennungsmerkmale seiner kleineren Geschwister.

© PSA / Citroen

Design und Innenraum

Das Außendesign des C5 Aircross C-Series beinhaltet das Style-Paket Rot. Das neue Farbpaket besteht aus roten Farbakzenten, die auf dem Airbump (seitlicher Rammschutz), den vorderen Stoßfängern und der Dachreling positioniert sind. Zudem ziert das C-Series-Logo die vorderen Kotflügel. Auch der Innenraum setzt auf den von den beiden anderen Modellen bekannten C-Series-Look. Das Armaturenbrett in „Wild Grey“ ist auf den Gurt mit weißen Steppnähten abgestimmt. Hinzu kommen graufarbene Advanced Comfort-Sitze mit weißen Ziernähten und einem horizontalen roten Band.

© PSA / Citroen

Ausstattung und Antrieb

Das neue Sondermodell basiert auf dem Ausstattungsniveau Feel und bietet u.a. Fahrerassistenzsysteme (Aufmerksamkeitsassistent, Aktiver Geschwindigkeitsregler- und Begrenzer mit Stop- und Anfahr-Funktion, Fernlicht-Assistent, Verkehrszeichenerkennung Plus, etc.), Konnektivitätslösungen (Connect Navi, DAB, Connect Box, Mirror Screen Funktion) und moderne Technologien (Keyless System, Rückfahrkamera mit Top Rear Vision). Citroen bietet den C5 Aircross „C-Series“ ausschließlich mit der Dieselmotorisierung BlueHDi 130 mit 130 PS an. Verfügbar sind ein manuelles 6-Gang-Getriebe sowie die Acht-Gang-Wandlerautomatik (EAT 8)

© PSA / Citroen

Verfügbarkeit und Preis

Der C5 Aircross „C-Series“ ist ab sofort bestellbar. Erste Probefahrten werden bei den heimischen Citroën Händlern ab September möglich sein. Los geht es ab 33.550 Euro für den Handschalter. Die Automatik-Variante schlägt mit mindestens 35.850 Euro zu Buche.

Noch mehr Infos über Citroen finden Sie in unserem Marken-Channel.